Apetitul românilor pentru călătorii a explodat şi i-a făcut să cheltuie anul trecut 3,1 mld. euro în deplasările peste hotare. ”În ultimii ani românii au călătorit mai mult şi au desco

Atelierul de mobilă Studio 160 din Bucureşti, deschis în urmă cu aproximativ un an de familia Pleşa, speră la afaceri de 800.000 de lei, triplu faţă de primul an de activitate, când vânzările companiei au fost de 260.000 de lei. „Profesia mea este de însoţitor de zbor, însă după ce am renunţat la cariera din a­viaţie, am hotărât să deschid o afacere pri­vată în România. În 2016, am hotărât să de­marez această nouă afacere cu mobilier din lemn masiv, decoraţiuni şi cadouri“, a spus Corina Pleşa...