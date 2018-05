Şase cetăţeni sirieni, între care 2 minori, descoperiţi la PTF Giurgiu-Ruse, într-un camion cu frigidere

13:00

Salariaţi ai mai multor spitale din ţară au intrat luni dimineaţă, între orele 9,00 şi 11,00, în grevă de avertisment, principalele revendicări vizând modificarea legii salarizării, în sensul eliminării plafonului de 30% pentru sporuri, creşteri salariale pentru tot personalul din sănătate şi asistenţă socială, precum şi negocierea şi semnarea contractelor colective de muncă la nivelul celor două sectoare de activitate. Sindicaliştii din sănătate ameninţă cu declanşarea grevei generale, pe 11 mai, dacă revendicările lor nu vor fi soluţionate.* BISTRIŢA NĂSĂUDAproximativ 20 dintre angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, membri de sindicat, au participat la greva de solidaritate anunţată de Sanitas, arătându-se nemulţumiţi de decalajele salariale create între diferite categorii profesionale, pe care le consideră "uriaşe".Greviştii s-au adunat în holul spitalului şi au purtat banderole albe pe care scria "Grevă", la această acţiune luând parte doar cei care nu se aflau în timpul programului de lucru.Liderul de sindicat al angajaţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Mirela Trişcă, s-a arătat nemulţumită de coeficienţii de ierarhizare din legea salarizării."Ne deranjează faptul că legea salarizării nu este unitară. Coeficienţii de ierarhizare în legea salarizării au creat nişte decalaje uriaşe între diferitele categorii profesionale. De exemplu, medicii au de trei ori mai mult decât asistenţii, de trei ori mai mult decât farmaciştii, chimiştii şi alte categorii profesionale cu studii superioare. În urma acestei legi a salarizării, au rămas o grămadă de categorii profesionale cărora nu le-au crescut salariile, de exemplu brancardierii şi infirmierele. Mi se pare corect ca toţi să simţim îmbunătăţirile cu această mult trâmbiţată lege a salarizării", a spus Trişcă.Un brancardier participant la grevă a venit cu exemplul propriului salariu pentru a justifica decalajele la care s-a ajuns."Problema noastră este că nu au crescut salariile absolut deloc. Au crescut pentru asistenţi, pentru medici, noi am rămas pe dinafară - brancardierii, infirmierele, asistenţii sociali. Noi avem 2.800 şi o asistentă are la 6.000, deci o diferenţă foarte mare", a spus Victor Mihuţ.Liderul Sanitas Bistriţa-Năsăud, Viorel Viţelariu, a adăugat că în judeţ nu s-au înregistrat scăderi ale veniturilor personalului sanitar, cu excepţia a 18 persoane, a căror situaţie va fi reglată din fondul de premiere."La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, salariile şi veniturile nu au scăzut, deci nemulţumirile nu sunt atât de mari cât sunt în alte centre, cum sunt centrele universitare Bucureşti, Cluj, Iaşi, unde în clinici au scăzut salariile, în spitalele monoclinice au scăzut salariile. Nemulţumirea la nivel de judeţul Bistriţa-Năsăud este vizavi de sporuri, adică încadrarea în acel procent de 30% din bugetul de venituri al Consiliului Judeţean ne nemulţumeşte. Sigur că sporurile nu le mai avem la limita pe care am avut-o înainte, dar veniturile efectiv nu au scăzut. Au fost 18 persoane la care au fost scăzute, la care în luna aceasta se vor face corecţii din fondul de premiere", a declarat Viţelariu.Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Gabriel Lazany, a venit să stea de vorbă cu greviştii şi le-a spus că trebuie schimbate mentalităţile în sistemul sanitar, astfel încât pacientul să fie pus pe primul loc."Eu sunt partenerul vostru până ajungem la pacient. Mentalităţile trebuie să se schimbe, că nimeni nu este un mic Dumnezeu. Fiecare venim la locul de muncă cu drag, ne lăsăm neplăcerile, supărările la poartă şi arătăm că suntem profesionişti", a afirmat Lazany.* DOLJ Câteva sute de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova - asistenţi, infirmieri, brancardieri, chimişti, biochimişti - au protestat în curtea instituţiei, în semn de nemulţumire faţă de scăderea veniturilor după aplicarea noii legi a salarizării. Foto: (c) NICOLAE BADEA / AGERPRES FOTOPotrivit preşedintelui Sindicatului Medicilor Promedica, dr. Eleodor Cîrstoiu, organizaţia sindicală a promovat mai multe acţiuni în justiţie, pe rolul tribunalelor Dolj şi Bucureşti, având ca obiect solicitarea de majorare a salariilor, raportat la nivelul maxim pentru fiecare funcţie existentă în cadrul familiei ocupaţionale Sănătate, pentru perioada aprilie 2015 - iulie 2016."Motivul pentru care ne-am adresat instanţelor de judecată este faptul că în aceste litigii figurează doar persoanele care erau membre la data demarării acţiunilor şi care au mandatat în scris organizaţia sindicală pentru a-i reprezenta, în condiţiile în care aducerea salariilor la nivelul maxim a fost făcută de către angajatori începând din 1 august 2016, însă măsura trebuia aplicată încă din aprilie 2015, în baza legii 71/2015. Totodată, pentru a înlătura efectele devalorizării sumelor, acţiunile vizează inclusiv reactualizarea lor cu indicele inflaţiei şi plata dobânzilor legale până la momentul achitării efective", a spus Cârstoiu.Nemulţumirea angajaţilor SJU Craiova este legată de întârzierea găsirii unor "soluţii viabile, financiare, care să conducă la eliminarea problemelor ce au generat diminuarea veniturilor pentru unele categorii profesionale şi inechităţile salariale - ca urmare a aplicării regulamentului de sporuri şi al Legii 153/2017". Foto: (c) NICOLAE BADEA / AGERPRES FOTOProteste au declanşat şi membrii Sanitas din Dolj din spitalele "Victor Babeş", "Filantropia", Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie din Craiova."Suntem în grevă de avertisment timp de două ore şi va urma greva generală, pentru că nu înţelegem de ce guvernanţii care se vor de bună credinţă nu îndreaptă greşelile din legea salarizării pentru sănătate. Nu este ruşine sa recunoşti că ai greşit, nimeni nu este perfect. Este ruşine să persişti şi să încerci să continui sa înşeli aşteptările celor care au crezut în vorbe. Doar vorbe", a declarat, pentru AGERPRES, liderul Sanitas Dolj, Ileana Ionescu.* SATU MAREAngajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare au intrat în grevă de avertisment, nemulţumiţi de modificarea legii salarizării, a declarat, pentru AGERPRES, liderul sindicatului Sanitas din unitate, Ioan Mincaş."Noi suntem în curtea spitalului, între 9,00 şi 11,00, facem grevă de avertisment. Avem liste de semnături pe fiecare secţie, le-am centralizat la finalul săptămânii trecute, vedem ce se întâmplă în continuare. Mâine va avea loc un Consiliu Naţional după care vedem paşii următori. Este preconizată pe data de 11 mai grevă generală. La Sanitas suntem în jur de 860 de membri de sindicat, dar mai este şi sindicatul medicilor şi sindicatul TESA. În Sanitas cei mai mulţi sunt asistenţi, infirmieri, brancardieri şi medici avem", a afirmat Mincaş.* BOTOŞANIPeste 200 de cadre medicale şi personal auxiliar de la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani au întrerupt activitatea în semn de nemulţumire faţă de modul de aplicare a legii privind salarizarea în sistemul bugetar. Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES FOTOLiderul sindical Lia Temciuc consideră că actualul sistem de salarizare din sănătate este discriminatoriu."În primul rând, am solicitat ca sănătatea să fie exceptată de la încadrarea în 30%, considerând că este prioritate naţională şi până acum a fost exceptată de la această încadrare în procentul de 30%. O altă solicitare extrem de importantă este creşterea drepturilor salariale pentru tot personalul din sănătate, pentru că nu se poate să acorzi un drept salarial doar la o parte din echipa medicală şi pe ceilalţi să îi laşi deoparte. Este dezbinare", a spus Temciuc. Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES FOTO Protestele au avut loc atât la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati", cât şi la secţiile exterioare - psihiatrie, pediatrie, obstetrica şi ginecologie.* IAŞIAngajaţii din spitalele din judeţul Iaşi au declanşat o grevă de avertisment, nemulţumiţi fiind de veniturile salariale încasate în ultima lună. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"Protestul a fost declanşat din cauza plafonului de sporuri, care face ca mulţi colegi să îşi piardă veniturile încasate în luna februarie. Acest plafon, în funcţie de ordonatorul principal de credite, a făcut să existe discrepanţe foarte mari între unităţile sanitare. Practic, aceeaşi categorie de angajaţi sunt plătiţi diferit de la un spital la altul. Acest lucru nu este deloc corect pentru că vorbim de spor de condiţii de risc. Acest spor ar trebui să fie egal pentru toţi angajaţii. Suntem într-o situaţie paradoxală în care unităţi medicale de rang inferior au sporuri mai mari decât un spital universitar, ceea ce nu e tocmai firesc", a declarat, pentru AGERPRES, liderul Sanitas Iaşi, Iulian Cozianu.* PRAHOVAAproximativ o sută de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, membri ai Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova, au protestat în curtea unităţii sanitară faţă de prevederile legii salarizării.Manifestanţii care au avut steaguri, vuvuzele, fluiere şi pancarte s-au adunat în curtea spitalului, scandând "Vrem salarii pentru toţi", "Ruşine să vă fie", "Jos Consiliul Judeţean", "Hoţii", "Mincinoşii", "Nu vreau să muncesc afară, vreau să stau la mine-n ţară", "Noi muncim şi voi furaţi", "Vrem sporuri înapoi"."Nemulţumirile sunt legate de această lege a salarizării. Este un haos. Această lege a creat un haos în sistemul de sănătate. Practic, de când la medici şi asistenţi s-au mărit salariile, începând de la 1 martie, pentru brancadieri, infirmiere, biochimişti, chimişti, biologi, personalul TESA nu s-a făcut nicio mărire salarială, decât acei 25% care de fapt se virează către stat legat de valoarea contribuţiilor. S-au făcut diminuări salariale prin oprirea contribuţiilor. Acum ne aflăm în protest pentru că, de la începutul acestei luni, am fost anunţaţi că sporurile, la nivel de spital judeţean de urgenţă, vor scădea la minim pentru că nu se încadrează în acel plafon de 30% pe ordonator principal de credite. (...) S-a ajuns ca angajaţii unor spitale mai mici din judeţ să aibă sporuri mai mari decât angajaţii SJU Ploieşti", a declarat preşedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova, Daniela Constantin.Potrivit acesteia, la protest au participat membrii de sindicat aflaţi în timpul liber.* HARGHITAÎn toate spitalele din Harghita, precum şi în centrele de asistenţă socială din Frumoasa, Gheorgheni şi Tulgheş s-a desfăşurat grevă de avertisment, asistentele, infirmierele, personalul ajutător sau cel auxiliar întrerupând lucrul timp de 2 ore şi purtând banderole albe pe braţ.Liderul Sanitas Harghita, Nyulas Emma, a declarat pentru AGERPRES că s-au asigurat doar urgenţele, dar activitatea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială nu a fost afectată."În toate spitalele din judeţ s-a întrerupt lucru, inclusiv la centrele de asistenţă socială unde angajaţii sunt membri Sanitas, la Frumoasa, Gheorgheni şi Tulgheş. Pentru că şi la ei personalul ajutător, la fel ca şi în spitale, nu a primit salariu mai mare şi nu am ajuns la nicio înţelegere în privinţa acordării sporurilor. Dacă la spital s-au acordat cât de cât, la cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu s-a putut ajunge la nicio înţelegere. (...) Nemulţumirea este în rândul personalului ajutător, deci infirmiere, femei de serviciu, cei din birouri, cei care până acum au avut spor de sută la sută iar acum sporul este mult mai scăzut", a precizat Nyulas Emma.* OLTSute de angajaţi ai spitalelor din judeţ - medici, asistenţi, chimişti, biochimişti, infirmieri, brancardieri - s-au aflat în grevă de avertisment, potrivit liderului SANITAS Olt, Roxana Dragomir.Aceasta a precizat că în intervalul orar 9,00 - 11,00 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în sălile de operaţii s-au asigurat numai urgenţele nu şi intervenţiile programate, însă în ambulatoriu consultaţiile s-au efectuat conform programărilor pentru a evita să fie puşi puşi pe drumuri pacienţi veniţi din diferite zone ale judeţului."În Spitalul Judeţean se asigură numai urgenţele, nu se intră în sala de operaţii decât pentru urgenţe. În ambulatoriu se lucrează pentru că oamenii sunt veniţi din tot judeţul, cu programări. Personalul din toate spitalele din judeţ poartă banderole. Ne vom gândi dacă ajungem la greva generală, sperăm să nu se ajungă acolo", a spus Roxana Dragomir.Angajaţii aflaţi în grevă de avertisment nu au ieşit în curtea spitalelor.* NEAMŢCirca 100 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ au protestat în curtea unităţii sanitare, nemulţumiţi de diminuarea sporurilor salariale.Între protestatari se află atât medici cât şi asistente din aproape toate secţiile spitalului. Majoritatea sunt cei ieşiţi din schimbul de noapte sau urmează să intre în schimbul al doilea, astfel că activitatea spitalului nu este afectată de grevă.Directorul SJU, dr. Cristina Atănăsoaie Iacob, a vorbit cu protestatarii şi le-a spus că speră ca situaţia să revină la normal în scurtă vreme, dar că acest lucru nu depinde de conducerea spitalului.* GORJO parte a angajaţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu au întrerupt lucrul, timp de două ore, aceştia participând la o grevă de avertisment în holul Policlinicii unităţii medicale.Cadrele medicale şi personalul auxiliar din SJU Târgu-Jiu au purtat banderole albe pe mâini.Angajaţii au solicitat plata 100% a sporului de continuitate (pentru zilele de sâmbătă şi duminică) şi ca plata sporurilor să fie la acelaşi nivel pentru toate secţiile spitalului, cerând totodată condiţii decente de lucru.* CLUJSute de infirmiere, brancardieri, laboranţi şi tehnicieni au protestat în faţa mai multor spitale din Cluj-Napoca.Unul dintre cele mai mari proteste a avut loc în faţa Spitalului Clinic Judeţean, unde aproximativ 400 de persoane au protestat şi au scandat lozinci prin care cereau dreptul la un salariu decent. Foto: (c) ELENA STANCIU / AGERPRES FOTO"Vrem dreptate pentru sănătate", "Olguţa, nu uita, sănătatea nu-i a ta" sau "Munca noastră, sănătatea voastră" au fost doar câteva dintre lozincile scandate.Protestatarii au scos afară şi un pat de spital pe care a stat întinsă o asistentă, în timp ce celelalte persoane care o înconjurau aveau în mâini hârtii cu diferite mesaje."Nemulţumirile sunt în general legate, pentru că foarte mulţi angajaţi din sănătate nu au fost cuprinşi pe această lege. Mă refer la biologi, chimişti, personal TESA. Pe de altă parte mi se pare o nedreptate să facă o dezbinare în echipa noastră, pentru că noi suntem şi medici şi asistente. Cea mai mare nemulţumire a noastră este că nu s-au acordat drepturi salariale tuturor angajaţilor din sănătate. Şi aici mă refer la infirmieri, biologi, brancardieri, laboranţi, personal TESA. Noi nu putem să muncim unii fără ceilalţi", a declarat Ani Nicoară, lider de grupă în cadrul SANITAS Cluj. Foto: (c) ELENA STANCIU / AGERPRES FOTOMembrilor de sindicat din cadrul SANITAS li s-au alăturat şi cei din sindicatul Solidaritatea Sanitară, al căror reprezentant a afirmat că vor susţine calendarul de proteste stabilit de colegii lor."Motivele pentru care suntem aici sunt că s-au creat disensiuni la anumite categorii, prin Legea 153. (...) astăzi până la ora 11 avem această acţiune de solidarizare cu cei de la Sanitas, pentru această grevă de avertisment. Am ales un program de proteste pe care noi îl numim inteligent, ca să nu punem în pericol viaţa şi activităţile medicale care au importantă pentru cei pe care îi îngrijim", a spus Ovidiu Rusu, vicepreşedinte al sindicatului Solidaritatea Sanitară Cluj.Protestele s-au desfăşurat în cadrul mai multor spitale din oraş, printre care cele mai importante fiind Institutul Inimii "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca, Spitalul de Recuperare, Spitalul de Boli Infecţioase, Spitalul Municipal, Clinica Medicală 3.* DÂMBOVIŢAPersonalul din sistemul sanitar din judeţul Dâmboviţa a protestat, luni, nemulţumirile fiind legate de grila de salarizare, iar oamenii au ieşit în faţa Spitalului Judeţean Târgovişte şi şi-au strigat doleanţele.''Am ieşit astăzi să protestăm împotriva acelei minunate legi dată de guvernanţi, o lege discriminatorie, care nu a făcut decât să reducă foarte mult salariile unor categorii de personal. Prin această lege, cel mai mult a pierdut personalul auxiliar, personalul nemedical, pentru că nu au fost introduşi în noua grilă de salarizare fizioterapeuţii, kinetoterapeuţi, personalul tehnic, supraveghetorii, personalul care lucrează în condiţii vătămătoare, cei de la psihiatrie, laboranţii. Aceşti oameni au pierdut în medie 20-30%, mai ales cei care au avut sporurile mult mai mari decât în momentul de faţă, când s-a introdus acea limită de 30%. Noi luptăm pentru a elimina această limită'', a spus preşedinta Federaţiei ''Solidaritatea Sanitară'' Dâmboviţa, Cristina Mănguţă.Protestul, desfăşurat la nivel naţional, a fost organizat de federaţiile Sanitas şi Solidaritatea Sanitară.''Am dorit creşterea tuturor salariilor pentru personalul din sistemul de sănătate şi asistenţă socială. Din păcate, domnii guvernanţi nu au înţeles nici până astăzi că echipa medicală este complexă. Nu este formată doar din medici şi o parte a asistenţilor medicali, care au avut o oarecare creştere salarială, dar nesemnificativă. Au încercat practic să ne dezbine şi sperăm că nu vor reuşi. Urmează, începând cu data de 11 mai, greva generală pe termen nelimitat. Asta, în condiţiile în care nu se rezolvă doleanţele noastre până atunci, dar nu la modul verbal, ci concret, să apară o ordonaţă de urgenţă'', a precizat preşedintele Sanitas Dâmboviţa, Claudiu Bardu.* TULCEACirca 100 de sindicalişti au protestat în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), nemulţumiţi din cauza veniturilor micşorate în urma modificărilor legislative intrate în vigoare luna trecută."Problema nu este la nivelul judeţului. Am înţeles că la ora 14.00, liderii noştri vor avea o întâlnire cu ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu. Sperăm ca situaţia noastră să-şi găsească până la urmă o rezolvare", a declarat pentru AGERPRES vicepreşedintele Sindicatului personalului TESA din cadrul SJU, Marcel Iordache.Cei mai mulţi protestatari care au participat la acţiune au fost în afara programului, potrivit sursei menţionate."Şi la Spitalul orăşenesc Măcin a fost grevă de avertisment", a precizat vicepreşedintele Iordache.* TIMIŞPeste o mie de angajaţi ai Spitalului Judeţean Timişoara au fost în grevă de avertisment, protestând împotriva reducerii veniturilor la alte categorii din Sănătate decât medici şi asistente, cerând între altele, modificarea legii salarizării unitare şi eliminarea plafonului de 30% privind sporurile acordate pentru gărzi şi munca în zilele nelucrătoare. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO"Activitatea medicală a spitalului nu este afectată, se asigură baza de 30% din personal care prestează servicii pentru pacienţi. Salariile au crescut doar la medici şi asistente, iar restul angajaţilor, inclusiv farmacişti, kinetoterapeuţi, chimişti, biologi au rămas fără creşteri salariale. În Sănătate se lucrează în echipă şi toată lumea participă la actul medical. Nu este corect", a spus lidera sindicatului Sanitas de la Spitalul Judeţean Timişoara, Veronica Roth.Angajaţii care au protestat au avut vuvuzele, pancarde şi au strigat lozinci: "Vrem dreptate!", "Olguţa, nu uita, Timişoara nu te vrea!", "Noi facem analize, voi faceţi crize", "Respectaţi-ne profesia!". Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTOÎn Spitalul Judeţean lucrează circa 3.600 de angajaţi.Proteste similare au avut loc şi la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu", precum şi la Spitalul Municipal din Timişoara.* HUNEDOARACâteva zeci de membri ai Sindicatului "Sanitas" din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva au protestat în holul principal al unităţii medicale, solicitând ca tot personalul care lucrează în sistemul medical să beneficieze de noua grilă de salarizare şi renunţarea la plafonarea la 30% a sporurilor acordate angajaţilor.Greva de avertisment s-a încheiat fără incidente, sindicaliştii afirmând că nu vor renunţa la proteste dacă principalele revendicări nu vor fi soluţionate."Suntem nemulţumiţi de noul regulament de acordare a sporurilor şi cerem să se renunţe la plafonul de 30% din bugetul de salarii al ordonatorului de credite. De asemenea, solicităm ca toate categoriile din sistemul sanitar să fie cuprinse în actualul sistem de salarizare din sănătate, din luna martie. Este vorba de surorile medicale, moaşele, tehnicienii medicali şi tehnicienii dentari, kinetoterapeuţii, biologii şi alte categorii de personal care lucrează în sănătate şi fac aceeaşi muncă, dar sunt plătiţi diferit", a declarat, pentru AGERPRES, liderul Sindicatului "Sanitas" din SJU Deva, Sorina Farca.Sindicaliştii au mai cerut găsirea soluţiilor necesare pentru continuarea negocierilor la contractul colectiv de muncă pe ramură, întrerupte de anul trecut.Protestele vor continua vineri, dacă până atunci nu se va identifica o soluţie la problemele ridicate de sindicat, a mai spus liderul Sindicatului "Sanitas" din SJU Deva.* BRĂILAAproximativ o sută de angajaţi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila au protestat în curtea instituţiei, în semn de nemulţumire faţă de noua lege a salarizării.Cadrele medicale au criticat noul regulament al sporurilor care a dus la scăderea salariilor şi au solicitat eliminarea plafonului de 30% pentru sporuri şi creşterea salariilor pentru toate categoriile de personal din spital."Oficialii din minister consideră că, pentru a nu se diminua veniturile categoriilor care nu au intrat pe grila de salarizare din 2022, aceştia vor primi sporuri la nivel maxim, în timp ce medicii şi asistenţii medicali, favorizaţi de noua grilă de salarizare, vor primi sporuri minime, pentru ca nimeni să nu piardă la venitul net comparativ cu cel din luna ianuarie. Este o măsură pe cât de periculoasă, de atât de ineficientă, deoarece există riscul ca medicul sau asistentul medical să fie nemulţumit că munca lor nu este recompensată conform aceloraşi principii", a declarat preşedintele "Sanitas" Brăila, Măriuca Iancu.* MUREŞAngajaţii Institutului de Medicină Legală (IML) din Târgu Mureş au declanşat o grevă de avertisment, ca urmare a nemulţumirilor legate de scăderile veniturilor, în urma aplicării Legii Salarizării personalului plătit din fonduri publice şi a Regulamentului de sporuri."Angajaţii IML Târgu Mureş au hotărât ca astăzi, între orele 8 şi 10, să declanşeze o grevă de avertisment, datorită unor nemulţumiri rezultate în urma aplicării Legii 153, a salarizării unitare şi a Regulamentului de sporuri. Concret, efectele acestor acte normative a dus la scăderea venitului net lunar la nivelul funcţiei de chimist principal prin plafonarea salariului de bază cu trasferul contribuţiilor de 25%, începând in luna ianuarie, iar din martie, cu o scădere de până la 2000 de lei, datorită aplicării regulamentului de sporuri, care impune acordarea unui spor într-un interval de până la 55-85% pentru condiţii deosebit de periculoase, dar am primit doar 10%, o aplicare care mi se pare injustă şi nelegală. De asemenea, a scăzut net lunar venitul şi la personalul auxiliar din laboratoare, cu sume cuprinse între 900 şi 1700 de lei faţă de luna februarie şi faţă de anul 2016. (...) Asistenţii medicali care manipulează cadavre - 1500 -1800 de lei, diminuarea sporului de condiţii deosebit de periculoase", a declarat Adriana Jung, chimist principal toxicolog.Potrivit acesteia, legea este "discriminatorie", întrucât nu se aplică la fel pentru aceleaşi categorii de personal, cu aceleaşi studii şi aceeaşi pregătire, iar din acest susţine că s-a creat haos."Legea a creat un haos, a fost creată superficial şi ni se pare că cei care au creat-o şi care au adoptat-o au lucrat superficial şi incompetent", a arătat Adriana Jung.În acelaşi interval, mai mulţi angajaţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Târgu Mureş au întrerupt lucrul şi au protestat.* COVASNAAngajaţii spitalelor din Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt, Covasna şi Întorsura Buzăului, ai Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, precum şi personalul TESA din cadrul Serviciului de Ambulanţă Covasna s-au raliat grevei de avertisment declanşată luni, la nivel naţional, de Sindicatul Sanitas, pe fondul nemulţumirilor generate de legea salarizării şi reducerea unor sporuri.Liderul Sindicatului Sanitas Covasna, Vasile Neagovici, a declarat pentru AGERPRES că cea mai mare nemulţumire există în rândul asistenţilor medicali, dar mai ales al infirmierelor, îngrijitoarelor şi brancardierilor din anumite secţii care luna aceasta vor primi salarii dimininuate cu 25%."Toate spitalele s-au aflat azi în grevă de avertisment, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, Spitalul municipal Târgu Secuiesc, Spitalul orăşenesc Baraolt şi Spitalul de Recuperare Cardiovasculară din staţiunea Covasna, inclusiv secţia externă a acestuia din Întorsura Buzăului, angajaţii Laboratorului Direcţiei de Sănătate Publică şi serviciul TESA de la Ambulanţă. (...) Nemulţumirea e foarte mare pentru că, în general, sporurile se încadrează pe nivelul minim, prin urmare salariile pe care le vor primi pe 15 mai vor fi diminuate. (...) Cât priveşte medicii nu ar fi probleme pe moment, dar se vor trezi şi ei că un medic ATI de la un spital universitar va câştiga la fel sau mai puţin decât un medic ATI de la un spital orăşenesc sau că un medic de la Chirurgie va primi cât alţii de la secţii mai puţin complicate. (...) Aşteptăm întâlnirea de mâine cu reprezentanţii Guvernului şi sperăm să înţeleagă", a declarat Vasile Neagovici.Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, Andras Nagy Robert, a menţionat că în perioada grevei de avertisment au fost asigurate serviciile de urgenţă, însă au fost reprogramate operaţiile care suportau amânare, precum şi consultaţiile medicale din Policlinică.* BRAŞOVCâteva sute de angajaţi din 15 unităţi sanitare cu personalitate juridică din judeţul Braşov - infirmieri, personal administrativ, laboranţi - s-au aflat în grevă de avertisment, nemulţumiţi de legea salarizării şi de eliminarea sau reducerea sporurilor salariale.Angajaţi de la spitalele de Pneumoftiziologie, Neurologie şi Maternitate, Spitalul Clinic de Copii au ieşit în faţa unităţilor medicale şi au protestat timp de două ore. Ei au spus că au pierdut la salariu începând de la 1 martie, de la câteva sute de lei şi până la 1.200 de lei, cum este cazul unei angajate de la Laboratorul de Anatomie Patologică a Maternităţii Braşov.Liderul de sindicat de la Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, Marian Simionel, a declarat că nemulţumirile salariaţilor "sunt majore şi afectează în special segmentul mediu, adică infirmierele, personalul administrativ şi auxiliar", în ceea ce priveşte legea salarizării şi regulamentul de acordare a sporurilor.Liderul Sindicatului Sanitas Braşov, Paul Negoescu, a atenţionat că dacă în zilele următoare nu se va ajunge la o soluţie în favoarea salariaţilor, vineri va fi grevă generală.''Sunt nemulţumiri foarte mari referitoare la acordarea sporurilor. După ce au fost amestecate sporurile pentru condiţii deosebite de muncă cum este cazul celor de la Pneumoftiziologie, Psihiatrie sau Boli Infecţioase, cu sporurile privind asigurarea continuităţii în muncă, veniturile au scăzut de la câteva sute, la peste o mie de lei. Nu este normal. Sperăm să se găsească soluţii în zilele următoare, în caz contrar vineri va fi grevă generală'', a spus liderul de sindicat.* SUCEAVACâteva zeci de infirmiere, personal TESA şi brancardieri au protestat în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava, nemulţumiţi de ''creşterea salariilor şi scăderea sporurilor''.Protestul a fost organizat de Uniunea Judeţeană a Sindicatului (UJS) SANITAS Suceava şi s-a desfăşurat în toate spitalele din judeţ printr-o grevă de avertisment, sindicaliştii purtând banderole cu inscripţia GREVA.Potrivit preşedintelui Uniunii Judeţene Sanitas (UJS) Suceava, Romică Balan, acţiunea de pichetare s-a desfăşurat la SJU Suceava, Spitalul Municipal Fălticeni, Spitalul Municipal şi Spitalul de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Spitalul Municipal Rădăuţi, Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, Spitalul Orăşenesc Siret, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, precum şi la Creşa nr.1 Suceava şi Unitatea de asistenţă-socială Broşteni.Balan a spus că, din totalul celor 1.960 de membri de sindicat Sanitas, 1.450 de membri deja au semnat pentru grevă şi şi-au dat acordul conform procedurilor, printre semnatari fiind şi persoane care nu sunt membri Sanitas, precum medici, oameni care nu sunt sindicalişti sau membri ai altor sindicate."Au semnat şi nesindicalişti care susţin revendicările Sanitas, chiar dacă la nivelul judeţului lucrurile stau bine şi foarte bine", a afirmat Balan.Conform acestuia, pierderile la venituri sunt cuprinse între 30 şi 500 de lei.Pe de alte parte, managerul SJU Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat că dintre cele 26 de secţii din spital, 19 au primit sporuri la nivelul maxim.''Respectăm legea, nu ne luăm după recomandări, circulare (...). Cheltuielile cu personalul au crescut spre 70%. (...) Trebuie să avem grijă de funcţionarea spitalului, dar şi de dezvoltarea acestuia'', a spus Rîmbu.* ARADÎn spitalele de stat din judeţul Arad s-a desfăşurat grevă de avertisment, asistentele, infirmierele, personalul TESA şi cel auxiliar întrerupând lucrul timp de 2 ore, cel mai amplu protest fiind la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU).Greviştii care purtau banderole albe au scandat, la adresa guvernanţilor, "Hoţii" şi "Mincinoşii".Aflat în curtea SCJU Arad, în mijlocul participanţilor la protest, liderul Sanitas din judeţul Arad, Otinel Şandru, a declarat pentru AGERPRES că pe durata grevei de avertisment, în spitale au fost tratate doar urgenţele."Numărul celor aflaţi în grevă, luni dimineaţă, este de aproximativ 500 de persoane. Este vorba de asistente medicale, infirmiere, personal auxiliar, personal TESA, nemulţumiţi de faptul că au pierdut foarte mult la salariu prin diminuarea sporurilor, la grevă raliindu-se şi medicii, farmaciştii, biologii din laboratoare etc. (...) Conform hotărârii Consiliului Naţional al Federaţiei Sanitas, care a declanşat conflictul de muncă, astăzi am făcut grevă de avertisment. Însă, dacă în discuţiile ce vor avea loc marţi şi miercuri, cu reprezentanţii Guvernului, nu se vor găsi soluţii pentru ca niciunui salariat din sistemul de sănătate să nu i se diminueze veniturile - de altfel, promisiunea Guvernului - din data de 11 mai declanşăm greva generală", a precizat Otinel Şandru.* CARAŞ-SEVERINSindicaliştii din Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa au protestat, luni, fără întreruperea activităţii, chiar dacă problema sporurilor în această unitate spitalicească a fost rezolvată."Unele dintre probleme s-au rezolvat, cum ar fi cea a sporurilor pe plan local, care au fost minime. Acum, avem certitudinea că vor fi maxime, iar personalul auxiliar sanitar nu va avea de pierdut. În schimb, personalului TESA şi altor categorii de personal nu le-a crescut salariul de bază, nu au nici alte sporuri şi au nevoie şi ei de creşteri salariale. Marţi vor fi discuţii între minister şi Sindicatul Sanitas, pentru creşteri salariale la toate categoriile de personal din sănătate. Diferenţele de salarii sunt foarte mari, iar oamenii sunt nemulţumiţi", a declarat preşedinta Sindicatului Sanitas din Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Maria Galescu.La rândul său, liderul Sindicatul TESA din Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Petru Bradea, a menţionat că această categorie de personal a fost discriminată."Sporurile pe plan local au fost rezolvate, dar rămâne problema de bază, legea salarizării, unde am fost daţi la o parte. Noi consideră că, totuşi, facem parte din aceeaşi echipă", a afirmat Petru Bradea.Dacă la Reşiţa problema sporurilor a fost rezolvată, la Spitalul Municipal din Caransebeş încă se mai caută soluţii.* SĂLAJCirca 50 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău şi 10 ai Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj au participat la o grevă de avertisment, nemulţumirile fiind legate de plafonarea procentului pentru sporuri şi modul de aplicare a legii salarizării."A fost grevă de avertisment la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău şi la DSP. Le-am prezentat demersurile făcute de federaţie, până astăzi, privind soluţionare nemulţumirilor cerute de aplicarea Legii 155 din 2017 şi a Hotărârii de Guvern 153 din 2018, inclusiv rezultatele de după mitingul de săptămâna trecută de la Bucureşti, adică faptul că astăzi echipa noastră de negociere a fost convocat la Ministerul Sănătăţii şi la Ministerul Muncii şi mâine dimineaţă sunt chemaţi la Guvern, la primul ministru. Avem doar promisiuni şi oamenii nu sunt mulţumiţi doar cu promisiuni, pentru că şi altă dată au fost promisiuni şi nu s-au adeverit, nu s-au concretizat şi sunt dispuşi să renunţe doar dacă un act normativ cu putere legală corespunzătoare (...) le-ar acoperi pretenţia principală, adică pierderile la salariu în luna martie în raportul cu luna februarie 2018", a declarat, pentru AGERPRES, liderul sindicatului Sanitas Sălaj, Hodiş Chelemen.Greva s-a încheiat fără incidente, Chelemen precizând că protestul nu a afectat activitatea celor două instituţii."La spital am semnat cu conducerea un protocol prin care am avut grijă de bolnavi şi grupurile de cetăţeni vulnerabili. La secţiile de nou-născuţi, pediatrie, la UPU, la bolile infecţioase nu am organizat întreruperi de activităţi. Nu am vrut să-i facem pe ei să sufere, pentru că revendicările noastre se adresează altora", a subliniat sindicalistul. AGERPRES/(A, AS - autori: Tina Ţucui, Maria Mitrică, Gheorghe Pietrar, Cristian Lupaşcu, Daniela Malache, Anamaria Toma, Gina Ştefan, Cristin Matei, Gabriel Apetrii, Irina Poenaru, Elena Stanciu, Cornelia Dumitru, Luisiana Bîgea, Otilia Halunga, Sorin Blada, Ecaterina Ignat, Dorina Matiş, Oana Mălina Negrea, Jana Pintili, Silvia Marcu, Ioan Weisl, Paula Neamţu, Sebastian Olaru; editor: Nona Jalbă, editor online: Gabriela Badea)