Timiş: Dosar penal pentru presupus act sexual cu un minor, pe numele profesoarei de la liceul din Făget

Peste 120 de expozanţi vor participa la cea de-a XXVI-a ediţie a "Târgului de Carte LIBREX. Primăvara cărţilor la Iaşi", eveniment care se va desfăşura în perioada 9 - 13 mai.Potrivit organizatorilor, tema acestei ediţii care se desfăşoară în Anul Centenarului românesc şi în Anul european al Patrimoniului stă sub semnul "Spaţiului literar, al Timpului istoric şi al Memoriei Inimii", multe dintre evenimentele organizate fiind dedicate de către editurile româneşti de pe ambele maluri ale Prutului acestui moment istoric fundamental pentru existenţa noastră ca naţiune.Debutul evenimentului va avea loc pe 9 mai, de Ziua Europei."La LIBREX 2018 participă peste 120 de expozanţi cu un profil axat pe tematica complexă a Târgului (carte, arte vizuale, muzică, papetărie, birotică, jocuri, jucării), precum şi pe zone care derivă din aceasta (instituţii de învăţământ, centre culturale, promotori culturali, biblioteci etc.). Edituri din întreaga ţară (Bucureşti, Iaşi, Bacău, Constanţa, Piteşti, Craiova, Braşov, Sibiu, Cluj) şi Republica Moldova (Chişinău), companii distribuitoare de carte românească şi străină, papetărie şi muzică, instituţii şi asociaţii de cultură, autori individuali etc. îşi prezintă oferta, publicul având, astfel, oportunitatea de a alege cărţi din diverse domenii de specialitate: artă, beletristică, ştiinţă şi tehnică, calculatoare, mass-media şi comunicare, medicină, psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, drept, economie, resurse umane, management, marketing, limbi străine, cărţi pentru copii, enciclopedii, dicţionare şi ghiduri, manuale şi auxiliare didactice, cărţi pentru timpul liber, meditaţie şi recreere", se arată într-un comunicat de presă.Evenimentul va oferi publicului de toate vârstele "Agenda culturală LIBREX 2018", care cuprinde peste 200 de evenimente de sine stătătoare, dintre care numeroase lansări de carte urmate de sesiuni de autografe, Conferinţele LIBREX 2018, dezbateri de specialitate, teatru, dans, recitaluri de muzică şi poezie, expoziţii de artă, Premiile LIBREX 2018, Tombola "Citeşti şi câştigi" cu sute de premii în cărţi şi multe alte surprize etc."Printre invitaţii ediţiei a XXVI-a a Târgului de Carte LIBREX amintim pe Eugen Uricaru, scriitor, scenarist, diplomat, istoric român, fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România; Teodor Baconschi, scriitor, doctor în antropologie religioasă şi istorie comparată a religiilor, fost diplomat şi ministru de externe al României; Ieromonahul Savatie Baştovoi, eseist, poet, romancier, teolog şi scriitor român din Republica Moldova; Stelian Tănase, scriitor, eseist, politolog, istoric, publicist, scenarist, regizor, realizator de televiziune şi analist politic român", informează sursa citată.Evenimentele LIBREX 2018 se desfăşoară în AGORA EX LIBRIS, spaţiul de evenimente special amenajat în Atrium din incinta Palas Mall. LIBREX este singurul târg care are o colecţie de carte dedicată autorilor care au conferenţiat în timp la LIBREX, volume publicate anual la Editura Trovant, iar de anul acesta îşi propune să lanseze un concurs de debut literar pe secţiuni, concurs finalizat prin publicarea volumelor câştigătoare la următoarea ediţie LIBREX", se menţionează în comunicatul de presă.Standurile expozanţilor LIBREX sunt amenajate pe nivelele 0 şi 1 ale Palas Mall Iaşi, pe o suprafaţă de peste 1.500 mp, putând fi vizitate gratuit de către public de miercuri, 9 mai 2018, până duminică, pe 13 mai 2018, zilnic de la ora 10,00 la ora 22,00."Fiecare expozant a pregătit pentru public propriile recomandări editoriale, muzicale sau de divertisment, astfel încât Târgul de Carte LIBREX garantează prezenţa unei oferte care conţine ultimele noutăţi în domeniu. În plus, majoritatea cărţilor expuse în standuri au preţuri reduse şi, astfel, mult mai accesibile cumpărătorilor. Ca în fiecare an, sunt prezente cu standuri toate editurile mari din România, cu toate titlurile noi apărute la fiecare dintre acestea şi vor avea loc mai multe momente artistice deosebite, într-un format diferit de cele anterioare", se mai precizează în comunicatul de presă. AGERPRES/(AS - autor: Daniela Malache, editor: Oana Popescu, editor online: Ada Vîlceanu)