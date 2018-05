Premierul ceh dezminte producerea de noviciok în ţara sa

16:10

Regizorul şi scenaristul italian Ermanno Olmi, cunoscut pentru filme ca 'La leggenda del santo bevitore' (1988), a murit luni la 86 de ani în municipiul Asiago, din regiunea Veneto (nordul Italiei), relatează EFE.Olmi a murit în cursul nopţii la spitalul din Asiago, unde a fost spitalizat de urgenţă vineri după o boală îndelungată, potrivit mass-media italiene.Născut la 24 iulie 1931 la Treviglio, în provincia Bergamo (nord), într-o familie nevoiaşă de agricultori cu convingeri profund religioase, el s-a mutat cu părinţii la Milano, în 1933. Tatăl său a murit în al Doilea Război Mondual.În primii ani de tinereţe a lucrat pentru compania electrică Edison Volta, iar printre activităţile sale se număra şi organizarea de seri recreative pentru angajaţi cu prezentarea de documentare despre producţia industrială, astfel încât a fost creată o Secţiune Cinematografică.În timp ce lucra pentru companie el a realizat primul său lungmetraj, 'Il tempo si e' fermato' (1959), care a fost urmat de 'Il posto'. Următorul său filme a fost 'I fidanzati' (1963), cu care a participat pentru prima dată la Festivalul de la Cannes, lansându-se astfel într-o cinematografie cu un stil foarte personal în care a dat glas celor nevoiaşi.În următorii ani realizat scurtmetrajele 'Nino il fioraio' (1967) sau 'Beata gioventu' (1967), lungmetrajul 'Un certo giorno' (1968) şi câteva filme pentru televiziunea italiană 'La cotta' (1967), 'I recuperanti' (1970) sau 'Durante l'estate' (1971).În 1977, după aproape zece ani de pauză, el lansează capodopera sa, 'L'albero degli zoccoli', o relatare poetică dar în acelaşi timp realistă despre viaţa cotidiană a ţăranilor, de la sfârşitul secolului XIX. Filmul a fost distins cu multe premii, printre care Palme d' Or la Festivalul de la Cannes, David di Donatello pentru cea mai bună regie şi Cesar pentru cel mai bun film străin.În 1988, el a lansat 'La leggenda del santo bevitore' prin care şi-a consolidat pe plan internaţional cariera cinematografică, obţinând Leul de Aur la Veneţia şi mai multe premii David di Donatello.Printre ultimele sale producţii se numără, 'Il mestiere delle armi (2001), nominalizat la Palme d' Or, 'Tickets' (2005), 'Giuseppe Verdi - Un ballo in maschera' (2006), 'Centochiodi' (2007) şi 'Torneranno i prati' (2014). AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)