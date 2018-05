Fotbal: Răzvan Burleanu vrea 16 echipe în Liga I începând cu sezonul 2020-2021

17:30

Antrenorul suedez Per Johansson, care o conduce pe CSM Bucureşti la al doilea Final Four consecutiv din Liga Campionilor la handbal feminin, speră că va remedia toate problemele până la ora meciului cu Gyor ETO şi jucătoarele vor evolua la cel mai bun potenţial la Budapesta.Per Johansson a preluat echipa în martie, exact ca în urmă cu un an, el înlocuind-o acum pe daneza Helle Thomsen. CSM Bucureşti a avut o prestaţie de referinţă în meciul tur cu Metz (34-21), dar apoi a făcut un meci slab în Franţa (20-27), urmat de alte prestaţii oscilante în campionat.''Când am ajuns aici, clubul era în dificultate, iar echipa nu performa prea bine. Primele zece zile au fost un succes pentru noi, am jucat bine, am câştigat Cupa României şi am făcut un meci extraordinar cu Metz în Sala Polivalentă. După asta, am mers în Franţa, aveam un avantaj mare, am decis să facem un meci bun în deplasare, dar ne-am împotmolit. Am eşuat pentru că nu am văzut punctele noastre slabe. În campionatul intern au fost suişuri şi coborâşuri, victorii uşoare dar şi un meci cum a fost cel de la Râmnicu Vâlcea, contre unei echipe care a reuşit să pună presiune pe noi. Nu sunt foarte mulţumit de aceste meciuri, dar ne-am antrenat tare, cu multă încărcătură fizică, am analizat multe informaţii în camera tactică, am făcut totul pentru a ne pregăti şi să fim la cel mai bun nivel sâmbătă. Echipa va înfrunta Gyor, un club cu o mare istorie, cu o mare experienţă. Abia aşteptăm să jucăm cu Gyor într-o atmosferă extraordinară, din fericire vor fi şi mulţi români, dar şi 10.000 de fani maghiari. Este o echipă mare, o forţă şi cred că va fi unul dintre cele mai tari meciuri din handbalul feminin din ultimul timp. Sunt dure, au experienţă, dar au şi un mare respect pentru calitatea pe care o avem noi'', a declarat tehnicianul scandinav luni, la conferinţa de presă de la noul sediul al CSM Bucureşti.Suedezul speră că echipa va fi pusă la punct înaintea meciului de sâmbătă cu Gyor, într-un Final Four care este probabil cel mai echilibrat din ultimii ani: ''Echipa are încă suişuri şi coborâşuri, avem o mare capacitate, cum a fost în meciul cu Metz, dar şi unele probleme când nu jucăm la capacitatea noastră. Am însă mare încredere în fete, au tras tare, atât ca echipă cât şi pe plan individual. Acum suntem pe linia dreaptă a pregătirilor, ne antrenăm zilnic, mâine (marţi - n.r.) ne vom odihni, iar ultimele antrenamente vor fi miercuri, înainte de a pleca la Budapesta, unde vom mai avea două antrenamente. La Budapesta totul va fi despre spirit, energie şi regăsirea încrederii în cadrul echipei. Vom lucra până la sfârşit, mai avem câte ceva de rezolvat, dar sunt sigur că vom fi pregătiţi sâmbătă când vom înfrunta Gyor la Budapesta. Va fi dificil, dar suntem invitaţi la o petrecere uriaşă, unde toată lumea handbalului se va uita la acest meci. Putem fi relaxaţi, să fim uniţi, să respectăm tactica şi avem o şansă mare. Pentru mine nu există echipe favorite, nici echipe slabe''.Anul trecut, CSM Bucureşti a cucerit medaliile de bronz la Final Four-ul Ligii Campionilor.CSM Bucureşti, campioana Europei din 2016, s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor, care în acest sezon se dispută tot la Budapesta (12-13 mai), şi va înfrunta sâmbătă în semifinale pe Gyor ETO (ora 16,15), campioana en titre a competiţiei.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)