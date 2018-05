Klaus Iohannis cere din nou demisia Vioricăi Dăncilă: ”Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă”

19:20

Cum se votează la Eurovision 2018. În total 19 ţări îşi dispută marţi prima semifinală din cadrul concursului de interpretare Eurovision 2018. România este reprezentată de trupa The Humans care va urca pe scenă în cea de a doua semifinală Eurovision cu piesa “Goodbye”, pe data de 10 mai. Eurovision 2018 are deja șase țări calificate în finala care va […] Post-ul Cum se votează la Eurovision 2018. Trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate apare prima dată în Libertatea.ro.