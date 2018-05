Iohannis: Evoluţia finanţelor publice - total nesatisfăcătoare; este imperioasă demisia doamnei Dăncilă

18:50

Cristina Neagu, liderul echipei de handbal CSM Bucureşti, a declarat că obiectivul pentru turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta (12-13 mai) este câştigarea primului meci, cel cu Gyor ETO, iar cheia acestuia joc va fi apărarea, care nu va trebui să primească mai mult de 20-22 de goluri.''Când ne-am întâlnit prima oară în luna iulie vă spuneam că obiectivul sezonului este să ne calificăm în Final Four. Este un obiectiv îndeplinit. A fost un sezon cu suişuri şi coborâşuri, un sezon greu în care am avut meciuri foarte bune, după care meciuri foarte slabe. Bineînţeles ne fixăm şi alte obiective acum, probabil cum vă doriţi şi voi, ne dorim şi noi acest trofeu. Va fi o competiţie extrem de grea, cred că obiectivul major ar fi să învingem Gyor în semifinale, după care ajunşi într-o finală de Liga Campionilor orice se poate întâmpla. Ne dorim mult, ne-am pregătit, am vizionat, cunoaştem foarte bine echipa Gyor-ului. Am jucat de două ori împotriva ei în acest sezon, cu o victorie în Sala Polivalentă şi o înfrângere în Ungaria. Cred că a fost un sezon greu şi pentru Gyor, au multe jucătoare accidentate. Poate dacă am fi avut mai multă stabilitate în joc aş fi spus că suntem favorite în acest meci, aşa spun că şansele sunt egale, poate cu un mic avantaj pentru Gyor, datorită faptului că joacă acasă, ca în fiecare an de altfel de când se joacă competiţia în acest sistem Final Four. Însă, am un sentiment bun şi tot ce pot să promit este că vom da totul la momentul meciului, totul pe teren şi ne dorim să ieşim învingătoarea. Însă într-o asemenea partidă orice se poate întâmpla'', a declarat interul Cristina Neagu, golgheterul echipei CSM Bucureşti din Liga Campionilor (101 goluri), cu prilejul unei conferinţe de presă la noul sediu al clubului CSM Bucureşti.Cristina Neagu, singura handbalistă desemnată de trei ori cea mai bună din lume, a opinat că apărarea va fi factorul decisiv în semifinala cu Gyor de la Budapesta: ''Cel mai mult contează apărarea şi, aşa cum am zis, o zi bună a portarilor noştri. Pentru că de obicei în astfel de meciuri se înscriu puţine goluri, e multă presiune pe toate jucătoarele şi cu apărarea se câştigă trofee. Atacul este de multe ori spectaculos, se înscriu multe goluri, place spectatorilor, însă cu apărarea se câştigă trofee importante şi asta cred că va fi decisiv. Dacă vom reuşi să nu luăm mai mult de 20-22 de goluri, probabil avem o şansă foarte mare să câştigăm partida. Este cel mai echilibrat Final Four din ultimii ani, toate echipele pornesc cu aceeaşi şansă, trebuie să ai şi puţin noroc, să ai o zi mai bună, nişte portari în formă, cred că e foarte important ca portarii noştri să fie într-o formă foarte bună pentru că astfel de meciuri se înscriu puţine goluri şi orice minge apărată e foarte importantă. Semifinala este de fapt cel mai important meci al sezonului, pentru că într-o finală se poate întâmpla orice şi adrenalina va fi la nivel foarte mare. Eu spun că ne-am pregătit bine, acum vom vedea cum va arăta meciul sâmbătă. Îmi doresc foarte tare să ajung în finală şi să ne luptăm pentru trofeu''.Cristina Neagu, campioană europeană cu Buducnost Podgorica în 2015, a estimat că schimbarea antrenorului a dus la o anumită instabilitate în jocul bucureştencelor: ''Este normal într-un fel, Per este aici de o lună de zile, a venit cu alte idei, cu un alt sistem. Eram obişnuite să jucăm într-un fel, acum el vrea altceva. Nu este atât de simplu, însă cred că în ultimele săptămâni, fiind şi conştiente de importanţa meciurilor din Final Four, suntem mult mai unite, comunicăm mult mai mult la antrenamente, am vizionat Gyor, ştim absolut totul, şi ne-am pregătit cât mai bine şi ne pregătim în continuare până la ziua meciului''.Ambros Martin, la ultimul sezon cu Gyor, o cunoaşte foarte bine pe Neagu de la naţionala României, dar interul nostru nu crede că tehnicianul spaniol va apela la un marcaj om la om: ''Nu mă aştept la un marcaj, Ambros ştie că avem jucătoare bune pe toate posturile şi trebuie să fie pregătit pentru întreaga echipă şi nu doar pentru mine, aşa că nu mă aştept la un marcaj mai special''.Gyor ETO nu va putea conta pe două jucătoare foarte importante, în faza de atac (Nora Mork) respectiv cea de apărare (Zsuzsanna Tomori), dar Neagu reaminteşte că meciurile din Final Four sunt diferite de celelalte faze ale Ligii Campionilor: ''Meciurile din sezonul regulat nu se compară cu cele din Final Four, pur şi simplu este o altfel de motivaţie, o altfel de tensiune, totul se schimbă când ajungi la Budapesta. Pot să îmi dau seama de celelalte jucătoare din celelalte echipe că sunt mult mai concentrate, mult mai rele, îşi doresc mai multă performanţă faţă de anumite meciuri pe care le joci în timpul sezonului. Gyor au două accidentări foarte serioase, la două jucătoare, din punctul meu de vedere foarte importante pentru ele. Gyor este o echipă cu tradiţie, este actuala câştigătoarea Ligii Campionilor, joacă acasă susţinută de 10.000 de oameni, iar sprijinul publicului contează enorm. Este o semifinală de Liga Campionilor şi cu siguranţă vom lăsa pe teren şi ultima picătură de energie în încercarea noastră de a câştiga partida''.CSM Bucureşti, campioana Europei din 2016, s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor, care în acest sezon se dispută tot la Budapesta (12-13 mai) şi va înfrunta sâmbătă în semifinale pe Gyor ETO (ora 16,15), campioana en titre a competiţiei.