Vitezoman din Galați, prins cu 183 kilometri la oră. Amenda uriașă primită de șofer

21:20

Cristina Neagu a anunțat ce obiectiv are CSM București în Final Four. Liderul campioanei României la handbal feminin a declarat că obiectivul pentru turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta (12-13 mai) este câştigarea primului meci, cel cu Gyor ETO, iar cheia acestuia joc va fi apărarea, care nu va trebui să primească […] Post-ul Cristina Neagu a anunțat ce obiectiv are CSM București în Final Four: ”Obiectivul major ar fi să învingem Gyor” apare prima dată în Libertatea.ro.