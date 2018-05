Fostă iubită de milionar, actuală mămică! Adriana Bahmuțeanu a venit s-o sprijine pe Alina: „Acum am o relație, nu are rost să dezgropăm trecutul”

20:30

Robert Csaba trăiește pentru bucătărie. O spune chiar el. Românul venit îmbrăcat într-un tricou al Școlii de Magie Hogwarts, locul în care Harry Potter a învățat să fie un vrăjitor desăvârșit, concurentul a pregătit un starter cu care vrea să-i cucerească pe cei trei jurați. Știe că nu va fi ușor, dar are încredere în propriile calități, mai ales că pentru el nu există altceva în viață decât bucătăria: „Trăiesc pentru a găti. Nu am viață, nu am prietenă... Pentru mine există doar bucătăria”. A...