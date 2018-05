Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

22:50

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a informat că va face publică marţi decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul, semnat de principalele puteri mondiale cu Teheranul în 2015, transmite EFE."Voi anunţa decizia mea privind Acordul cu Iranul mâine, de la Casa Albă, la ora 2,00 p.m." (21,00, ora României - n.red.), a scris Trump, luni, pe Twitter.I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018Preşedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Angela Merkel, şi ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, s-au deplasat la Washington în ultimele zile pentru a-l presa pe liderul american să rămână în cadrul înţelegerii.Trump a spus în diverse rânduri că se va retrage din pactul cu Teheranul dacă acesta nu este revizuit.Acordul asupra programului nuclear iranian a fost încheiat în iulie 2015 la Viena între Teheran şi Grupul 5+1 (China, Statele Unite, Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Germania), înainte de venirea la Casa Albă a lui Donald Trump.El reglementează strict activităţile nucleare ale Iranului astfel încât să garanteze caracterul lor exclusiv paşnic. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)