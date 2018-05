Un bărbat din Brăila i-a tăiat gâtul unchiului său pentru 13 lei!

15:10

Tragedie pe Dn69 Arad- Timișoara! O șoferiță de 20 de ani a murit în urma unui accident rutier, luni (7 mai), la ieșirea din comuna Vinga, după ce a efectuat o manevră de întoarcere fără a se asigura. Mașina ei a fost lovită de un alt autoturism. La fața locului au intervenit un echipaj de […]