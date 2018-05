Randi și-a luxat piciorul la fotbal. “Am piciorul în ghips. Am fost o victimă”

08:50

Cântăreaţa Rihanna a fost în centrul atenţiei la gala MET 2018, la fel ca şi la ediţiile precedente. Vedeta din Barbados a avut o rochie “papală”, în contextul în care tema din acest an a galei organizată de Institutul Costumelor a fost “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. Moda s-a împletit cu religia la […] Post-ul Rihanna a fost în centrul atenției la gala MET 2018. Ținuta impresionată aleasă de cântăreață – FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.