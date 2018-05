Domnul Nicu Nicu e noua senzație de pe Facebook! „Iam aschiziționat de la mall”

23:20

Amadeo Drosu are 30 de ani și o poveste incredibilă de viață. Este pasionat de bucătărie, iar la bancul de lucru găsește toate confirmările de care are nevoie și chiar dacă a început doar prin a spăla vase, acum este head chef într-un restaurant din Anglia: ,,Nu am avut o viață doar cu fericire și împliniri.”. Tânărul are o experiență de 16 ani în bucătărie, dar mărturisește că nu a gătit niciodată acasă, pentru cei dragi. Cu toate acestea, ei au fost cei care l-au împins să își încerce norocul...