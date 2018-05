Fotbal: Federaţia turcă, obligată să-i plătească despăgubiri fostului selecţioner Fatih Terim

08:10

În perioada 8-19 mai 2018, are loc cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul va fi prezidat de actriţa australiană Cate Blanchett, cea de-a 12 femeie în această funcţie în cele 71 de ediţii, prima după Jane Campion în 2014.În deschiderea festivalului va rula filmul ''Everybody Knows'' (Todos lo saben), thriller psihologic regizat de iranianul Asghar Farhadi şi avându-i în prim-plan pe actorii spanioli Javier Bardem şi Penelope Cruz. Este a doua oară în istoria Festivalului de Film de la Cannes când un film de limbă spaniolă este proiectat în deschidere, după ediţia din 2004, deschisă de ''Mala education'', regizat de Pedro Almondovar.Festivalul se va încheia cu proiecţia filmului ''The man who killed Don Quixote'', la care reputatul regizor american Terry Gilliam lucrează de două decenii.Posterul oficial al festivalului prezintă o scenă din filmul ''Pierrot le Fou'' (1965) al regizorului Jean-Luc Godard. În 2016, posterul oficial al evenimentului a cuprins, de asemenea, un cadru dintr-un film semnat de Godard, de data aceea fiind vorba de ''Le Mepris'' (1963).În competiţia pentru Palme d'Or, care va fi decernat la 19 mai, intră 21 de filme, potrivit https://www.festival-cannes.com. Acestea sunt: "Everybody Knows", de Asghar Farhadi; "Ash Is Purest White" (Jia Zhang-Ke); "At War" (Stephane Brize); "BlacKkKlansman" (Spike Lee); "Burning" (Lee Chang-dong); "Capernaum" (Nadine Labaki); "Cold War" (Pawel Pawlikowski); "Dogman" (Matteo Garrone); "Girls of the Sun" (Eva Husson); "The Image Book" (Jean-Luc Godard); "Lazzaro Felice" (Alice Rohrwacher); "Leto" ("Summer") (Kirill Serebrennikov); "Netemo Sametemo" (Ryusuke Hamaguchi); "Shoplifters" (Kore-Eda Hirokazu); "Sorry Angel" (Christophe Honoré); "Three Faces" (Jafar Panahi); "Under the Silver Lake" (David Robert Mitchell); "Yomeddine" (A.B. Shawky).Regizoarea de origine română Marta Bergman va participa cu primul său lungmetraj de ficţiune, ''Seule a mon mariage'', coproducţie franco-belgiană, în cadrul secţiunii paralele ACID, în timp ce scurtmetrajul ''Albastru şi roşu, în proporţii egale'', realizat de Georgiana Moldoveanu, este prezent în selecţia oficială Cinefondation. Alte trei scurtmetraje româneşti vor fi prezente în cadrul selecţiei "Short Film Corner": ''A long story short'', de Andrei Olănescu, ''Pharmacia erotica'', realizat de Gheorghe Preda şi filmul ''John 746'' al Anei Vijdea.Cristian Mungiu patronează, la invitaţia Institutului francez, cea de-a zecea ediţie a programului "La Fabrique Cinema" care susţine cineaştii şi producătorii ţărilor emergente.*** La ediţia din 2017 a Festivalului de Film de la Cannes, Palme d'Or a fost acordat comediei ''The Square''. Regizorul Ruben Ostlund a devenit, astfel, primul regizor suedez care a câştigat râvnitul Palme d'Or pentru cel mai bun film de la decernarea acestui premiu în 1955. Cineastul român Cristian Mungiu a prezidat, în 2017, Cinefondation şi juriul pentru scurtmetraje.Premiul Palme d'Or este distincţia cea mai înaltă oferită în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Franţa. Răsplăteşte, anual, cel mai bun film aflat în competiţia oficială, fiindu-i oferit regizorului acestuia.Trofeul are forma unei frunze de palmier, simbol prezent pe o serie de arme stocate în oraşul vechi din Cannes. A fost realizat de bijutierul Lucienne Lazon, suferind, de-a lungul timpului, câteva modificări minore. A fost acordat, în premieră, în anul 1955, înlocuind Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film, decernat din 1949 celei mai bune realizări cinematografice. Primul ''Palme d'Or'' a evidenţiat filmul ''Marty'', regizat de Delbert Mann.În 2017, pentru prima dată, Palme d'Or a fost încrustat cu 167 de diamante, de 0,694 carate, pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a festivalului.Din 1964 până în 1974, s-a revenit la formula de Mare Premiu al Festivalului Internaţional de Film, din motive administrative. Totuşi, în 1975 a fost reintrodus trofeul în formă de frunză de palmier, rămânând, până în prezent, distincţia cea mai importantă a Festivalului de la Cannes.În 1975, Premiul Palme d'Or i-a revenit regizorului algerian Mohammed Lakhdar-Hamina pentru pelicula ''Chronique des annees de braise''. La ediţia imediat următoare, câştigătorul prestigioasei distincţii a fost americanul Martin Scorsese pentru filmul ''Taxi Driver''.În anul 2007, Palme d'Or i-a revenit regizorului român Cristian Mungiu pentru ''4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile''.În 2014, a fost răsplătit cu Palme d'Or filmul ''Winter Sleep'', regizat de turcul Nuri Bilge Ceylan, pentru ca la ediţia din 2015, câştigător să fie desemnat ''Dheepan'', regizat de francezul Jacques Audiard.În 2016, Festivalul de Film de la Cannes a avut loc în intervalul 11-22 mai. Premiul pentru regie la cea de-a 69-a ediţie a Festivalului de la Cannes a fost acordat, ex-aequo, românului Cristian Mungiu pentru filmul "Bacalaureat" şi francezului Olivier Assayas, pentru "Personal Shopper". Lungmetrajul "Câini", regizat de Bogdan Mirică, a obţinut premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film, în secţiunea Un Certain Regard, iar coproducţia românească "Toni Erdmann", de Maren Ade, a obţinut acelaşi premiu (FIPRESCI), în cadrul Competiţiei Oficiale. Premiul Palme d'Or a răsplătit filmul "I, Daniel Blake" al regizorului britanic Ken Loach, iar Marele Premiu a evidenţiat pelicula "Juste la fin du monde", semnată de canadianul Xavier Dolan. *** Istoria Festivalului de Film de la Cannes începe odată cu iniţiativa lui Jean Zay, fost ministru al Educaţiei şi Artelor, care, conform site-ului www.festival-cannes.fr, a dorit să pună în Franţa, bazele unui eveniment cultural capabil să rivalizeze cu Festivalul de Film de la Veneţia. Dacă totul ar fi decurs conform planului, prima ediţie a Festivalului de la Cannes s-ar fi desfăşurat în 1939, sub preşedinţia lui Louis Lumiere.Totuşi, din cauza circumstanţelor istorice, debutul Festivalului de la Cannes a avut loc la 20 septembrie 1946, după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. A fost iniţiat de scriitorul Philippe Erlanger şi l-a avut preşedinte pe Robert Fabre-Lebre. Au fost prezentate 63 de filme de scurtmetraj şi 44 de filme de lungmetraj. De atunci, a fost ţinut anual în fiecare septembrie, cu excepţia anilor 1948 şi 1950, apoi, începând cu 1952, în fiecare lună mai.Festivalul de Film de la Cannes îşi câştigă notorietatea în anii '50, datorită prezenţei a numeroase staruri şi personalităţi internaţionale ale cinematografiei, precum Kirk Douglas, Sophia Loren, Grace Kelly, Brigitte Bardot, Alain Delon, Gina Lollobrigida.Pe lângă Palme d'Or, în cadrul Festivalului de la Cannes au fost decernate, de-a lungul timpului, Marele Premiu al juriului, Premiul Special al juriului, Premiul pentru interpretare masculină, Premiul pentru interpretare feminină, Premiul pentru regie, Premiul pentru imagine Camera d'Or, Premiul pentru scenariu, Marele Premiu pentru tehnică, Palme d'Or pentru scurtmetraj, Premiul juriului pentru scurtmetraj etc. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Gabriela Badea)