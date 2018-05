ŞOC! Jucătorii de la FCSB au distrus vestiarul de la Iaşi, după eşecul de luni. Imagini ireale

09:45

Inscriere gradinita 2018-2019. Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 – 2019 a inceput luni, 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Citește mai departe...