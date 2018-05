Încă o problemă pentru FCSB! Talpan cere UEFA excluderea echipei din cupele europene: "Vom notifica forul european"

23:40

Gigi Becali i-a luat la rând pe jucători și Nicolae Dică după înfrângerea de la Iași, scor 0-1. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că e gata să-l pe Constantin Budescu doar pentru un milion de euro la CFR Cluj. "Nu avem valoare! 10 jucători, niciunul nu are valoare, nu e bărbat. Tănase simulează, Budescu nu putea să facă o preluare. Teixeira e singurul fotbalist din echipă.CFR nu are valoare, dar are războinici în teren. ...