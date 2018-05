Handbal: Alexandru Dedu (FRH) - M-aş bucura să câştigăm 2 trofee în cele 3 competiţii unde avem reprezentanţi

12:10

Congresul Internaţional al Minorităţilor Musulmane, la care participă 400 de lideri musulmani şi oficiali guvernamentali din 140 de ţări cu scopul de a combate islamofobia şi extremismul religios cu care se confruntă minorităţile musulmane din ţările non-musulmane, are loc marţi şi miercuri la Abu Dhabi.Această conferinţă, a cărei titulatură oficială este "Viitorul prezenţei islamice în societăţile non-musulmane: Oportunităţi şi provocări", doreşte să îi ajute pe cei peste 500 de milioane de musulmani care trăiesc în afara graniţelor ţărilor musulmane. Organizatorii evenimentului afirmă că doresc să implementeze toate mijloacele necesare care vor permite minorităţilor musulmane să îşi îndeplinească rolul de ambasador al lumii musulmane - acela de a fi un bun musulman şi un cetăţean model. Evenimentul este sponsorizat de şeicul Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministrul pentru Cultură, Tineret şi Dezvoltare din Emiratele Arabe Unite.Reuniunea vine din mesajul civilizator al Emiratelor Arabe Unite de a promova cultura păcii şi a toleranţei între adepţii diferitelor religii şi culturi şi ca un efort de a proteja copiii minorităţilor musulmane de curenţii violenţei şi extremismului şi de a apăra drepturile minorităţilor religioase şi culturale, în conformitate cu convenţiile şi acordurile internaţionale, scrie Emirates News Agency.Conform organizatorilor, conferinţa de la Abu Dhabi şi-a fixat patru obiective strategice: 1) Sublinierea rolului pe care Emiratele Arabe Unite îl au în cimentarea culturii păcii şi dialogului între persoane în scopul dezvoltării societăţii; 2) Cooperarea internaţională pentru a operaţionaliza acordurile internaţionale, în special cele care au legătură cu societăţile musulmane, în scopul garantării securităţii mondiale; 3) Operaţionalizarea rolului diplomaţiei religioase (prin soluţionarea disputelor şi aplanarea războaielor, prin combaterea tendinţei de violenţă şi ură şi prin stimularea dialogului între persoane pentru a obţine pacea socială); 4) Relaţionarea eforturilor depuse de state şi organizaţii în scopul organizării şi încadrării prezenţei islamice în afara lumii musulmane.De asemenea, organizatorii şi-au propus şi cinci obiective specifice conferinţei: 1) Îmbunătăţirea nivelurilor de performanţă profesională ale instituţiilor islamice din Occident pentru ca ele să îşi păstreze rolul de a asigura securitatea intelectuală şi spirituală a musulmanilor care trăiesc în societăţi non-musulmane; 2) Încurajarea musulmanilor din societăţile non-musulmane de a se angaja în construirea societăţilor din care fac parte şi de a participa la renaşterea lor civilă şi civilizaţională; 3) Dobândirea unei prezenţe civilizate a musulmanilor în societăţi non-musulmane prin interacţiuni pozitive cu celelalte structuri componente din acele societăţi; 4) Lansarea unor iniţiative în colaborare cu alţi intelectuali ai lumii pentru a combate fenomenul de radicalizare şi ură faţă de oamenii din jur; 5) Promovarea sistemului de cetăţenie şi integrare socială a comunităţilor musulmane în ţările non-musulmane.'Conferinţa internaţională despre viitorul minorităţile musulmane: Oportunităţi şi Provocări', care se desfăşoară pe 8 şi 9 mai, ''vizează difuzarea culturii păcii şi a toleranţei între religii şi culturi şi protejarea copiilor provenind din minorităţile musulmane contra violenţei şi a extremismului, dar şi apărarea drepturilor acestor minorităţi religioase şi culturale în conformitate cu tratatele şi convenţiile internaţionale", a declarat Ali Rashid Al Nuaimi, preşedintele Comitetului Suprem al conferinţei, citat de www.ajib.fr.Aceasta este prima conferinţă în care liderii musulmani din peste 140 de ţări vor demara o serie de iniţiative create pentru a susţine minorităţile musulmane din lumea întreagă."Fiecare ţară are propriul ei mediu, care este diferit de alte provocări întâlnite, iar anumite minorităţi musulmane au mers în alte ţări şi au reuşit, au devenit o componentă esenţială şi au contribuit la dezvoltarea ţărilor în care trăiesc", a explicat Ali Rashid Al Nuaimi. "Alte minorităţi s-au confruntat cu provocări şi unele dintre ele nu au putut să se integreze eficient în noile lor societăţi", a adăugat el."Musulmanii din ţările non-musulmane se confruntă cu multe provocări, fie că este vorba despre servicii sau despre educaţie... însă cea mai mare provocare pentru ei este aceea ce a se integra şi societăţile din care fac parte", a subliniat Ali Rashid Al Nuaimi, citat de Emirates News Agency. Integrarea în societate nu mai reprezintă o opţiune, ci o necesitate, a insistat el."Dacă o persoană vrea să trăiască în Germania, ea trebuie să trăiască după legile germane şi ca orice cetăţean german, ţinând cont de drepturile şi obligaţiile lor. În Emiratele Arabe Unite simţim responsabilitatea de a-i ajuta pe musulmani să se integreze în societăţile lor. Islamul a fost deturnat de la sensul lui original şi a fost prezentat în faţa lumii cu o imagine distorsionată, iar anumite ţări au abuzat de acest lucru pentru a-şi atinge propriile scopuri politice. Ca urmare, au existat multe victime", a mai spus profesorul.Obiectivul principal al organizatorilor este acela de a dezvolta o strategie care să permită în cele din urmă protejarea minorităţilor musulmane în faţa riscurilor de radicalizare, de a le încuraja să joace un rol mai activ în cadrul societăţilor din care fac parte şi de a combate extremismul şi ura faţă de ceilalţi.Rolul instituţiilor islamice va fi de asemenea discutat în cadrul conferinţei, în special responsabilitatea lor faţă de securitatea intelectuală şi spirituală a cetăţenilor de confesiune musulmană.Participanţii la conferinţă spun că au acceptat să se lanseze în această provocare amplă, deoarece doresc să construiască un dialog comun, dedicat combaterii extremismului, islamofobiei, pentru ca minorităţilor musulmane să poată să se dezvolte în ţările lor de adopţie.Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, peste 550 de milioane de cetăţeni musulmani trăiesc în societăţi ale unor state care nu fac parte din Organizaţia Cooperării Islamice, reprezentând o treime din totalul musulmanilor din lumea întreagă. 