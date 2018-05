BRAVO, AI STIL. Părinţii Petronelei, fostă concurentă, în stare de şoc. Au aflat de la tv că fiica lor a divorţat

Petronela a fost concurenta in sezonul doi al show-ului "Bravo, ai stil!" S-a prezentat a fi o afacerista de 35 de ani, din Iasi, mama a doi copii. In acea perioada, Petronela povestea mult despre relatia frumoasa pe care o are cu sotul ei. Citește mai departe...

