Adevăr sau provocare. Jocul și filmul, un trhiller ce te va ține cu sufletul la gură

16:10

Irina Margareta Nistor îl are ca invitat,în această duminică (6 mai), pe Ștefan Iancu, care povestește despre cum a ajuns să joace în „Un pas în urma serafimilor”,marele câștigător la Premiile „Gopo” 2018. „În 2015 in vara am fost la un casting, am auzit că o sa fie un scenariu foarte tare. Eram cel mai mic de acolo, eram clasa a XI-a și mai erau niște studenți din anul I de la U.N.A.T.C. A venit acolo și domnul regizor Daniel Sandu. Prima dată, nu am dat casting pentru rolul lui Gabriel, am dat...