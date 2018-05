Nicolae Badea confirmă că a primit banii de la Negoiță » Ce zice despre o revenire la Dinamo

14:00

Din 2014, când s-a despărțit de Dinamo Moscova, ”Bursucul” n-a stat mai mult de un an la vreo echipă. Și-n Gruia se apropie de-un sezon, iar Guizhou Hengfeng îl așteaptă cu un contract de 800.000 E plus bonusuri.Lui Dan Petrescu nu-i mai priește în fotbalul românesc. Și, se pare, nici contractele pe mai mult de-un an nu-i fac bine. Sâmbătă seară, în finalul duelului cu U Craiova, 1-0, i s-a făcut rău. ...