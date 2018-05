Cristian Ţopescu, dus de urgenţă la Spitalul Elias; este în stare gravă, dar stabilă

14:30

Campania naţională "Informare acasă! Siguranţă în lume!" a fost lansată oficial marţi, într-o ceremonie desfăşurată la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă subliniind că această iniţiativă reprezintă un prim pas făcut pentru prevenirea unor fenomene precum criminalitatea organizată şi "sclavia modernă".Campania, coordonată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, are drept scop informarea cetăţenilor români asupra riscurilor la care se pot expune odată cu decizia de a căuta un loc de muncă, un program de studii sau de a se stabili în afara graniţelor României. Proiectul se derulează în două etape: prima - în lunile mai-iunie, destinată tinerilor, iar a doua - în septembrie-octombrie, destinată adulţilor."Consider că această iniţiativă este o iniţiativă care se pliază pe realitate şi că ea vine în completarea multor iniţiative europene, iar pentru a combate fenomenul criminalităţii organizate, al sclaviei moderne avem nevoie de iniţiative atât la nivel european, cât şi la nivel naţional. În ultima perioadă ştim că mulţi români au plecat să studieze, să muncească în afara graniţelor ţării şi cred că trebuie să prevenim aceste două fenomene pe care le-am amintit - cel al sclaviei moderne şi al criminalităţii organizate", a declarat Viorica Dăncilă, care a felicitat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, celelalte ministere implicate, precum şi autorităţile locale.Premierul a spus că în perioada în care a fost europarlamentar a făcut parte dintr-o delegaţie care s-a deplasat în provincia italiană Ragusa, context în care a putut vedea ce înseamnă "sclavia modernă". "Am văzut că lipsa de informare, lipsa unei campanii ne poate duce în situaţii nedorite, în care mulţi oameni pot suferi. De aceea cred că această iniţiativă, aplicată în 41 de judeţe ale ţării, poate aduce plusvaloare şi poate împiedica multe persoane să fie supuse unor tratamente nedorite. Cred că este important ca noi să putem preveni aceste lucruri şi sper ca această iniţiativă să fie un prim pas făcut în acest scop", a subliniat Viorica Dăncilă.Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a menţionat că această campanie se va desfăşura în două etape."Campania 'Informare acasă! Siguranţă în lume!' se va derula în două etape, prima etapă, respectiv lunile mai-iunie, dedicată tinerilor, tineri care doresc să studieze, să călătorească sau să muncească în străinătate, iar cea de-a doua etapă dedicată adulţilor se va desfăşura în perioada septembrie-octombrie pentru cei care doresc să muncească, sezonieri, în agricultură, în diferite servicii. Pentru prima etapă am primit sprijinul, pe lângă ministerele de resort, un sprijin considerabil din partea Ministerului Educaţiei, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, (...) în vederea mobilizării tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, (...) reprezentanţilor studenţilor, directorilor de instituţii de învăţământ, dar şi părinţilor şi sindicatelor. Ne propunem să ajungem în fiecare judeţ şi să aducem la cunoştinţă tot ceea ce statul român are proiecte în derulare, pentru ca românii noştri, care doresc să studieze, să călătorească sau să muncească în afară, să ştie că nu sunt singuri şi să ştie, dacă se vor afla în dificultate, cum şi unde, pe cine pot să contacteze şi în cel mai scurt timp să beneficieze de sprijin", a explicat Intotero, care a făcut un apel către mass-media să sprijine această campanie.Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale, a susţinut că, în condiţiile în care "libera circulaţie a transformat Europa şi nu numai într-un spaţiu, mai degrabă, fără graniţe, preocuparea constantă pentru binele cetăţenilor români de oriunde reprezintă, în mod firesc, o preocupare a Guvernului"."Indiferent că sunt elevi, studenţi sau deja adulţi angajaţi sau în căutarea unui loc de muncă, românii au libertatea de a se deplasa oriunde în lume, în funcţie de preferinţe, nevoi, oportunităţi, abilităţi sau calificare. Migraţia pentru studii sau pentru muncă a generat o serie de nevoi noi, la care statul este obligat să răspundă şi trebuie să o facă cu eficienţă şi cu atenţie în beneficiul cetăţenilor săi. (...) Un asemenea demers nu poate fi făcut decât în parteneriat de către toate ministerele care au în aria de atribuţii informarea cetăţenilor români. Aşadar prezenţa Ministerului Educaţiei Naţionale ca partener al acestei campanii este una necesară şi utilă (...) în demersul comun de a pregăti cetăţenii pentru plecările în străinătate, indiferent de scopul acestora", a arătat Popa.Prezent la ceremonie, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a subliniat că proiectul este binevenit."MAE are printre atribuţiile sale prioritare sprijinirea cetăţenilor români şi a societăţilor româneşti care lucrează în străinătate. Din punctul de vedere al campaniei pe care o lansăm astăzi avem trei elemente care reprezintă pentru noi teme prioritare. Dacă îmi permiteţi să vă dau un singur exemplu, la ora actuală, Direcţia Consulară a MAE asigură servicii pentru un număr de aproximativ şapte milioane până la nouă milioane de cetăţeni, din care cinci milioane aproximativ sunt oameni care sunt detaşaţi în anumite ţări din UE, iar două milioane sunt turiştii, făcând o statistică foarte strânsă. Am avut trei domenii de acţiune pe care vom încerca să le dezvoltăm şi să le punem în valoare. În primul rând, informarea cetăţenilor în legătură cu condiţiile de muncă pe care le pot avea în străinătate, (...) o doua latură a acţiunii noastre a fost aceea de oferire a serviciilor care să permită cetăţenilor să călătorească în siguranţă în străinătate (...) şi cea de a treia activitate, care este o activitate de bază, se referă la serviciile consulare pe care le oferim cetăţenilor români. (...) Din punctul nostru de vedere suntem cei mai interesaţi ca această campanie pe care o lansăm astăzi să fie o campanie de succes pentru că, pentru noi, ea ar reprezenta o degrevare de multe din problemele cu care ne confruntăm şi am pornit întotdeauna de la ideea că este mai important să prevenim apariţia unor situaţii limită decât să ne ocupăm de rezolvarea lor", a explicat Meleşcanu.La eveniment au mai participat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ştefan Radu Oprea, ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, şi primarul general Capitalei, Gabriela Firea. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)