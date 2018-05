Un individ a prins un pui de căprior, l-a dat la câini și i-a rupt gâtul. Cruzime extremă în Argeș |VIDEO

14:50

Un cetățean român care a lansat un atac informatic împotriva serverelor din California ale jocului video World of Warcraft (WoW), pentru a se răzbuna în urma unei dispute cu alt jucător, a fost condamnat luni la un an de închisoare în SUA. Bărbatul, pe numele lui Călin Mateiaș (38 de ani), din București, a fost […]