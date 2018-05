Deea Maxer, despre prima ei experiență sexuală: ”Am ținut ochii închiși”

09:20

În urmă cu două luni, Latifa Bint Mohammed, fiica şeicului Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului şi vicepreşedinte şi premier al Emiratelor Arabe Unite, a dispărut fără urmă. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar) Misterul din jurul dispariției ei s-a adâncit, mai ales că autoritățile din Dubai vor să clarifice […] The post Ultima imagine cu prințesa din Dubai, înainte să dispară fără urmă! appeared first on Cancan.ro.