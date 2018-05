Liderul nord-coreean Kim Jong Un a efectuat o a doua vizită în China

15:00

Suedezul Per Johanson, antrenorul echipei CSM Bucureşti, a opinat într-un interviu pentru EHF că aşteptările sunt mereu mari la campioana României, iar câştigarea trofeului Ligii Campionilor la handbal feminin ar fi momentul de vârf al cariere sale.Un nou succes în Liga Campionilor pentru CSM Bucureşti, după cel din 2016, ar fi cea mai importantă realizare din cariera lui Per Johansson: ''Prin cap îţi trec imagini cum câştigi finala la 10 goluri diferenţă, dar în acelaşi timp ai şi imagini când pierzi. Ai aceste senzaţii diferite, dar cred că important este să-ţi creezi o proiecţie în care te vezi învingător. Ar fi unul din cele mai mari momente ale carierei mele. Am câştigat medalia de argint cu Suedia la Campionatul European din 2010, dar cred că trofeul Ligii Campionilor ar fi momentul principal al carierei mele''.Tehnicianul suedez a făcut o comparaţie între echipa din 2017 şi cea din acest an, în care strălucesc individualităţi precum Cristina Neagu, Isabelle Gullden, Amanda Kurtovic sau Marit Frafjord: ''Aşteptările au fost întotdeauna mari aici, presiunea este mare, dar mizele sunt mai mari de această dată. Echipa este înţesată de jucătoare foarte bune, unele cele mai bune din toată lumea. Acum trebuie să muncim să fim mai buni ca echipă. Cred că anul trecut am avut o echipă mai bună, în timp ce în acest sezon avem individualităţi mai bune, dar trebuie să ne concentrăm să fim împreună ca o echipă. Nu e nicio îndoială că acum potenţialul este mai mare, Neagu, Kurtovic, Frafjord sunt jucătoare foarte bune, dar acum avem un puzzle mare, care trebuie rezolvat''.În meciul cu Gyor ETO din semifinale, Johansson opinează că CSM Bucureşti nu poate pleca din postura de favorită şi apreciază ca egale şansele de victorie: ''Cred că nu am putea fi niciodată favoriţi clari în faţa lui Gyor încă din start, din cauză că jucăm în Ungaria. Dar avem o echipă foarte bună şi senzaţia mea este că e un meci de 50-50%, pentru că sunt două mari cluburi şi orice se poate întâmpla. Este un meci important pentru toate părţile implicate. Este o reprezentare a echipelor României şi Ungariei, fanii ambelor echipe îşi vor purta inimile pe mâneci şi nu cred că poate fi ceva mai mare în handbalul feminin''.Per Johansson a declarat că şi-a învăţat lecţia după eşecul de anul trecut cu Vardar din semifinale şi că echipa trebuie să joace foarte atent încă de la început cu Gyor: ''Dacă te gândeşti la ce a fost anul trecut, cred că trebuie să fim mândri de ce am reuşit la Budapesta. Nu aveam capacitatea de a schimba lucrurile şi în acest an am muncit să realizăm ceea ce am arătat în meciul cu Metz, din prima manşă a sferturilor de finală. Există asemenea momente în care realizăm că orice echipă din lume va avea probleme să ne bată. Cred că cel mai important lucru este să fim concentraţi încă de la început. Vom vorbi despre meciul cu Vardar de anul trecut. Nu despre Vardar în sine, ci despre modul în care ar trebui să abordăm acum jocul împotriva lui Gyor. Învăţăm din istorie, dar trăim în prezent''.Antrenorul selecţionatei Muntenegrulu îşi doreşte să continue cu CSM Bucureşti în paralel şi sezonul viitor, dar aceste discuţii se vor purta doar după turneul Final Four de la Budapesta.''Este o întrebare foarte dificilă, pentru că acum sunt concentrat pe ce am de făcut, pe ce avem de făcut în această săptămână. Am vorbit cu clubul, care m-a întrebat dacă vreau să continui, dar va trebui să aşteptăm până după Final Four pentru a relua această discuţie'', a spus Johansson.CSM Bucureşti s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta şi pentru al doilea an consecutiv va fi dirijată de suedezul Per Johansson, în al cărui palmares străluceşte o medalie de argint cu Suedia la CE 2010. În semifinalele din Final Four, CSM Bucureşti va juca sâmbătă 12 mai cu Gyor ETO, campioana europeană en titre, în Papp Laszlo Sportarena.CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor în 2016, iar în 2017 a obţinut medaliile de bronz. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)