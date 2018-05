Vedeta care a aparut intr-o rochie cu decolteu la FUND la un mega eveniment monden! Artista a socat pe toata lumea cand s-a intors cu spatele VIDEO

09:50

După ce în primul tur al turneului de la Madrid open a reușit să o învingă pe Mihaela Buzărnescu, rusoaica Maria Sharapova a trecut în turul al doiela al turneului de o altă reprezentantă a țării noastre, respectiv Irina Begu. Compatrioata noastră a fost nevoită se se recunoască învinsă de rusoaica Maria Sharapova, cu 7-5, […]