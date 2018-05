Starurile MTB Ariane Lüthi, Frans Claes și Vitor Gamito, pregătite să cucerească Carpații / GALERIE FOTO

17:30

Deși este însărcinată în șapte luni, Elena Ionescu nu are stare. Vedeta filmează de zor pentru un nou videoclip. Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga, se pregătește să devină mămică pentru prima oară în vara acestui an. Elena Ionescu este însărcinată în șapte luni. Artista s-a căsătorit în secret în luna martie a acestui an, […]