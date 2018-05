Manchester United, lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor » Presa engleză anunţă mutarea de 80 de milioane de lire sterline pregătită de Mourinho

16:50

Simona Halep, locul 1 WTA, a câștigat categoric meciul cu Elise Mertens, locul 16 WTA, scor 6-0, 6-3. În turul III al turneului de la Madrid, Simona Halep va juca împotriva Kristynei Pliskova, locul 94 WTA. wins and counting....@Simona_Halep continues her @MutuaMadridOpen streak with a 6-0, 6-3 victory over Mertens.Advances to third round. pic.twitter.com/ALNkl6XNhp— WTA (@WTA) 8 mai 2018Primul set a fost dominat de Simona Halep. ...