Viorel Ştefan: În 2018 faţă de 2017 cheltuielile de personal au crescut cu 20%, conform celor asumate de Guvern

19:50

Campania #MeToo pentru egalitate între sexe nu va avea ''un impact direct'' asupra desemnării câştigătorilor în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, a declarat marţi Cate Blanchett, cea care va prezida juriul, alcătuit în mare parte din femei, însărcinat cu departajarea filmelor din competiţia oficială, informează Reuters.Dintre cele 21 de pelicule selectate în competiţia oficială, care vor concura pentru trofeul Palme d'Or, doar trei sunt regizate de femei, la fel ca în cazul ediţiei de anul trecut, desfăşurată înainte de izbucnirea scandalului Weinstein, care a declanşat o campanie la nivel internaţional prin care s-a solicitat o mai mare prezenţă a femeilor în industria filmului.Întrebată dacă se simte afectată de faptul că în competiţie sunt doar trei producţii regizate de femei, Blanchett a declarat în cadrul unei conferinţe de presă: ''În urmă cu câţiva ani erau numai două!''.''Va avea (MeToo) un impact direct asupra filmelor aflate în competiţie în acest an? Nu neapărat. Sunt mai multe femei în competiţie, însă ele nu se află acolo din raţiuni de gen, ci pentru calitatea muncii lor'', a adăugat actriţa australiană.''Mi-aş dori să văd mai multe femei în competiţie? Absolut. Mă aştept şi sper ca acest lucru să se întâmple în viitor? Sper că da'', a precizat vedeta.Însă, parcă pentru a scoate în evidenţă faptul că femeile nu trebuie trecute cu vederea în cinematografie, ea a avut un răspuns tăios pentru un reporter care i-a întrebat pe ''realizatorii de film'' din juriu - mai mult pe regizori decât pe actori - de ce consideră că filmele sunt încă importante: ''Actriţelor, nu răspundeţi pentru că habar n-aveţi ce să spuneţi la această întrebare!'', a spus Blanchett ridicând din sprâncene către colegele sale din juriu, Lea Seydoux şi Kristen Stewart (actriţă care s-a îndreptat recent către regie).Conferinţa de presă a fost ultima ocazie când cele cinci femei şi cei patru bărbaţi din juriu au putut discuta cu reprezentanţii media până la finalul celor două săptămâni de proiecţii cinematografice care debutează marţi cu filmul "Todos lo saben" ("Everybody Knows") - dramă în care joacă Penelpe Cruz şi Javier Bardem, scrisă şi regizată de iranianul Asghar Farhadi, de mai multe ori premiat la Cannes dar şi la Oscaruri.Un alt iranian prezent în competiţie cu un film, Jafar Panahi, nu va putea fi prezent la festival după ce a fost condamnat de justiţia din ţara lui pentru faptul că a susţinut mişcarea de proteste din 2009 şi este vizat de o interdicţie oficială de a filma în Iran şi de a părăsi teritoriul iranian.De asemenea, regizorul rus Kirill Serebrennikov va fi absent de la această ediţie a festivalului, el aflându-se în arest la domiciliu în Rusia după ce a fost acuzat de deturnare de fonduri publice, fapt contestat de susţinătorii săi potrivit cărora în spatele acestei suspiciuni s-ar afla o motivaţie politică.Despre situaţia celor doi, Blanchett a declarat că este una ''teribilă''. Întrebată dacă aceasta va influenţa modul în care sunt jurizate filmele lor, actriţa a răspuns că Festivalul de Film de la Cannes nu este unul politic. ''Nu este un festival de film politic'', a declarat ea insistând asupra faptului că toate producţiile vor fi evaluate în exclusivitate pentru meritele lor artistice.''Acesta nu este Premiul Nobel pentru Pace, este Palme d'Or'', a încheiat Blanchett.Cea de-a noua ediţie a Festivalului de Film de la Cannes începe marţi, 8 mai, şi se încheie la 19 mai.Din juriul însărcinat cu departajarea filmelor din competiţia oficială, prezidat de Cate Blanchett, angajată de mai multe luni în lupta contra hărţuirii sexuale prin intermediul Fundaţiei Time's Up, mai fac parte actriţa franceză Lea Seydoux - una dintre acuzatoarele producătorului american Harvey Weinstein - actriţa americană Kristin Stewart şi regizoarea americană Ava DuVernay, cineastul francez Robert Guediguian, regizorul canadian Denis Villeneuve, regizorul rus Andrei Zviaghinţev, actorul chinez Chang Chen şi cântăreaţa burundeză Khadja Nin.Urmând exemplul juriului care va alege viitorul laureat al premiului Palme d'Or, cele două jurii ale secţiilor Un Certain Regard şi Caméra d'Or sunt majoritar feminine. Prezidat de actorul hollywoodian Benicio del Toro ('Sicario'), juriul secţiunii Un Certain Regard, considerat a doua competiţie a selecţiei oficiale, este alcătuit din trei femei şi trei bărbaţi. Juriul secţiunii Caméra d'Or, care recompensează anual cel mai bun film de debut, are de asemenea patru femei în componenţa sa şi trei bărbaţi, printre care preşedinta sa, realizatoarea elveţiană Ursula Meier, duetul de regizori francezi Arnaud şi Jean-Marie Larrieu, şi criticul francez de film Iris Brey. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)