Accident la Piața Presei! Traficul, oprit!

11:30

Întâlnire de gradul zero între fostul și actualul Adelei Popescu (31 de ani)! Dan Bordeianu (42 de ani) și Radu Vâlcan (41 de ani) s-au întâlnit într-un local și au dat o lecție de eleganță pe care nu toți bărbații ar fi în stare să o ofere. Puțini știu, dar cei doi sunt de fapt […] The post Întâlnire de gradul zero între Radu Vâlcan și Dan Bordeianu: „Unul soțul, altul fostul!” Imaginea spune totul appeared first on Cancan.ro.