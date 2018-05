Iordache, despre amendamentele depuse la Codurile penale: De la a depune până la a susţine e drum lung

21:00

Vicepremierul Viorel Ştefan a afirmat, marţi, că "lucrurile merg spre bine" în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), precizând că s-a înregistrat o creştere de 11,8% a veniturilor colectate în primele patru luni ale acestui an comparativ cu perioada similară din 2017."În ianuarie 2018, creşterea veniturilor colectate de ANAF a fost de plus 8,8% faţă de 2017, în februarie - 17,4%, în martie - o creştere mai mică faţă de anul precedent, de doar 5,4%, iar în aprilie - 17,2%. Putem trage concluzia că în interiorul ANAF lucrurile merg spre bine, de la 8,8 în ianuarie la 17,2% în aprilie. Apreciem că evoluţia este pozitivă şi corespunzătoare. Un total al veniturilor (...) colectate de către ANAF pe primele patru luni ne indică o creştere de 11,8%, adică de la 68,4 miliarde, realizate în patru luni în 2017, la (...) 76,5 miliarde", a declarat Viorel Ştefan, la Palatul Victoria.El a precizat că ANAF lucrează în baza unui program şi, alături de comparaţia cu nivelurile anului precedent, trebuie făcută şi o analiză în legătură cu modul în care au fost atinse ţintele programate."ANAF, în ianuarie 2018, a realizat venituri cu 8,2% faţă de cele programate, mai mari; în februarie - cu 1,9%; în martie este o cădere de venituri cu 6,3% faţă de cele programate, iar în aprilie - 2,9% plus faţă de veniturile programate", a spus Viorel Ştefan.Vicepremierul a făcut şi o precizare în legătură cu nerealizarea din luna martie, explicând că atunci, în economia românească, s-a întors circa un miliard de euro."Este vorba de suma rambursată din TVA-ul colectat către operatorii economici. Vorbim de peste 4 miliarde de lei, aproape un miliard de euro, care au fost rambursaţi operatorilor economici şi acest lucru se reflectă în execuţia lunii martie. Efectele pozitive ale reîntoarcerii în economie a acestei sume se vor reflecta în evoluţiile perioadelor următoare, cu siguranţă. (...) Pe patru luni, faţă de un program de 75,5 miliarde de lei, ANAF a colectat un miliard de lei în plus, adică în termeni relativi un plus de 1,4%, adică 76,5 miliarde lei. Putem trage concluzia că ANAF şi-a făcut treaba în primele patru luni ale anului 2018", a arătat Viorel Ştefan.El a prezentat şi structura colectărilor ANAF. "În ceea ce priveşte impozitul pe venit, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, respectiv primele patru luni, când s-au încasat 10 miliarde de lei din impozitul pe venit, în acest an, ANAF a încasat doar 8,2 miliarde de lei, mai puţin cu 18,2%, cu precizarea că începând cu 1 ianuarie 2018 cota de impozitare a veniturilor a scăzut de la 16% la 10%. (...) Nerealizarea este doar de 18,2%, acest lucru fiind explicat prin creşterea bazei de impozitare, urmare a creşterii veniturilor salariale, pe de o parte, iar, pe de altă parte, prin creşterea numărului de locuri de muncă. Cele două elemente au făcut ca 50% din efectul diminuării cotei să fie absorbit şi în execuţie regăsim doar jumătate din efectul reducerii cotei de impozitare de la 16 la 10%", a explicat Viorel Ştefan.Potrivit acestuia, situaţia colectării pe impozit de venit trebuie privită împreună cu situaţia colectării pe contribuţii de asigurări sociale."Cifrele au crescut de la 22,5 miliarde, în ianuarie - aprilie anul trecut, la 30 de miliarde în ianuarie - aprilie acest an, adică o creştere de 33,6%, cu precizarea că aici sunt două elemente care au determinat această evoluţie: transferul contribuţiilor de la angajat la angajator a generat o creştere de 20% a încasărilor pe contribuţii de asigurări sociale, iar pe diferenţa de 13,6 puncte procentuale creşterea se explică prin creşterea nivelului de salarizare şi a numărului de locuri de muncă. Dacă punem împreună cele două poziţii bugetare, impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale, observăm că creşterea este consistentă, este substanţială în raport cu anul precedent", a afirmat Viorel Ştefan. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)