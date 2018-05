Primele imagini cu Giovanni Becali în libertate!

12:50

În urma săpăturilor efectuate pe Șoseaua Nordului a fost descoperit un proiectil neexplodat. Muncitorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și o echipă de pirotehniști. Momente de panică pe Șoseaua Nordului, acolo unde a fost descoperit proiectilul neexplodat. La faţa locului au fost chemaţi specialiştii în […]