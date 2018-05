Horoscop zilnic – Horoscopul zilei de 9 mai 2018. Gemenii trebuie să fie cu băgare de seamă

13:40

Acuzat în nenumărate rânduri că ar fi intervenit în relația Ilenei Ciuculete cu cei doi fii ai ei, Cornel Galeș este pus la zid acum și de Adriana Bahmuțeanu, care îi cere un test cu detectorul de minciuni pentru a vedea dacă spune adevărul.