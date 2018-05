Nicoleta Guță și soțul ei, pentru prima data împreună la tv. Cum s-au cunoscut cei doi și ce secret au ascuns

21:20

Elevii chiulangii din Târgu Jiu au fost căutați cu Poliția prin barurile din oraș, iar scuzele inventate în fața oamenilor legii au fost care mai de care mai originale. „Noi am avut «Săptămâna Altfel» și acum am zis să ne recreăm" a spus unul din copiii prinși cu mâța-n sac. Alibi-ul fiecăruia a fost verificat […]