Argeş: Percheziţii în oraşul Ştefăneşti, la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale

Reprezentanţii Austriei şi Estoniei se numără printre finaliştii Eurovision 2018, în urma primei semifinale a concursului cântecului european, ce a avut loc marţi noaptea, la Altice Arena din Lisabona.Astfel, s-au calificat în finala de sâmbătă, reprezentanţii următoarelor ţări: Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Republica Cehă, Bulgaria, Albania, Finlanda, Irlanda.Finaliştii au fost votaţi în pondere egală de către un juriu de specialitate şi telespectatori. Primii zece artişti finalişti Eurovision 2018 sunt: Cesár Sampson, cu piesa "Nobody But You" (Austria) , Elina Nechayeva, cu "La Forza" (Estonia), Eleni Foureira, cu "Fuego" (Cipru), Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old" (Lituania), Netta, cu "Toy" (Israel), Mikolas Josef, cu "Lie To Me" (Republica Cehă), Equinox, cu "Bones" (Bulgaria), Eugent Bushpepa, cu "Mall" (Albania), Saara Aalto, cu "Monsters" (Finlanda) şi Ryan O'Shaughnessy, cu "Together" (Irlanda).Reprezentanţii României, trupa The Humans, vor cânta piesa "Goodbye", în cea de-a doua semifinală, joi.Tot în a doua semifinală vor cânta şi reprezentanţii următoarelor ţări: Rusia, Australia, Danemarca, Norvegia, Republica Moldova, San Marino, Olanda, Ungaria, Georgia, Malta, Polonia, Letonia, Slovenia, Muntenegru, Serbia, Suedia şi Ucraina.În finala de sâmbătă sunt calificaţi automat artiştii ce reprezintă ţările fondatoare, Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa şi Spania, alături de Portugalia - câştigătoarea de anul trecut. AGERPRES / (AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)