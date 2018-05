Oana Roman, dezvăluiri despre despărțirea de Cornel Păsat: “Nu mai puteam să respir, eram o legumă“

14:30

Celebrul antrenor de fotbal a fost pus într-o situație jenantă la întoarcerea din Germania, atunci când, în urma unui accident auto, ”păgubitul” l-a confundat cu un manelist. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar) Soția antrenorului, Anamaria Reghecamp, și-a reamintit un episod absolut hilar pe care l-au trăit […] The post Fază de tot râsul! Laurențiu Reghecampf a fost confundat cu un manelist gelat! appeared first on Cancan.ro.