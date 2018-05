Raport științific al incompetenței: România plătește milioane dolari ca să afle oficial de ce nu poate construi autostrăzi

16:50

Grindeanu a confirmat că prezenţa sa la DNA are legătură cu dosarul Belina şi a spus că a dat o declaraţie. "Nu cred că sunt lucruri noi, sunt chestii procedurale. Nu pot să intru în amănunte. (...) Eu cred că a văzut toată ţara că am fost la acel celebru pescuit. Am fost o singură dată. (...) Sunt lucruri pe care le-am declarat şi acum câteva luni. Am fost la pescuit, am pescuit, m-am întors la Bucureşti. (...) Eu am venit azi, am spus adevărul aşa cum a fost legat de pescuit", a spus fostul premier, potrivit Agerpres. Întrebat dacă declaraţia sa poate schimba cursul anchetei şi dacă se încearcă acuzarea lui Liviu Dragnea, Grindeanu a afirmat că nu e normal să facă astfel de aprecieri. La intrarea în sediul DNA, fostul premier a precizat că a fost chemat în calitate de martor.