Cum arăta Andreea Raicu la prima şedinţă foto: "Doamne, nu-mi vine să cred!"

Pe măsură ce regalitatea şi vedetele de primă clasă se adună la Windsor, în Anglia pentru a sărbători nunta Prinţului Harry cu Meghan Markle, E! va difuza programe despre familia regală care vor culmina cu evenimentul anului. Programele speciale încep din 9 mai la ora 22:00 cu The Real Princess Diaries: From Diana to Meghan un program special despre nunţi, ce îşi propune să aducă în prim plan viitorul prinţeselor moderne studiind viaţa a trei femei memorabile: Diana, Prinţesa de Wales, Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, şi Meghan Markle. Programul continuă cu E! Live From The Royal Wedding pe 19 mai la ora 12:00 cu o transmisiune în direct de la Castelul Windsor, relatată de experta în celebrităţi Giuliana Rancic, fashion stylist-ul celebrităţilor Brad Goreski, expertul regal E! News Chief Correspondent Melanie Bromley şi reporterul E! din Marea Britanie, Sarah-Jane Crawford vor asigura telespecatorilor o experienţă unică din mai multe puncte de vedere, disponibilă pe platforme diferite, timp de cinci ore de transmisie în direct. Transmisiunile dedicate se încheie cu E! Royal Wedding Rundown, o recapitulare de o ora a evenimentului istoric ce va începe pe 20 mai de la 23:00.