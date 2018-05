Christian Sabbagh va deveni din nou tată! Soția lui va naște un băiat

23:30

Dacian Cioloș pare să fie unul dintre cei mai ”neastâmpărați” oameni politici. După ce, în toamna anului trecut, a „spart” casa unei puștoaice stabilite în America, (VEZI DETALII AICI), acum, fostul șef al Guvernului „recidivează” și, mai nou, îi dă târcoale unei studente modeste. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și […] The post Neastâmpăratul Cioloș dă târcoale unei studente! Cină intimă în Centrul Vechi, apoi… appeared first on Cancan.ro.