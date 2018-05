Bianca Drăgușanu le dă sfaturi femeilor: ”Un bărbat fără sex e ca un leu în cușcă”

00:50

Horoscopul zilei de 9 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 9 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara […] The post Horoscop zilnic – Horoscopul zilei de 9 mai 2018. Gemenii trebuie să fie cu băgare de seamă appeared first on Cancan.ro.