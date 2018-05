Se aproprie de retragere? Decizia categorică luată de Serena Williams

11:30

Neymar are șanse tot mai mari să plece de la PSG, după doar un an petrecut la campioana Franței.Spaniolii de la AS susțin că Real Madrid a început deja negocierile pentru transferul atacantului brazilian de 26 de ani. Madrilenii sunt dispuși să ofere 260 de milioane de euro pentru Neymar, cu 40 mai mult decât a plătit PSG în vară pentru a-l lua de la Barcelona. ...