Acordul nuclear cu Iranul: Statele Unite 'sunt cele care pierd' (Erdogan)

Numărul de incidente violente la evenimentele sportive desfăşurate în România este în scădere de la an la an, a declarat miercuri şeful Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoş."Noi am înregistrat o scădere, în fiecare an din ce în ce mai puţine incidente violente, graţie şi unei legislaţii destul de clare în domeniul acesta", a afirmat Cucoş, cu prilejul participării sale la deschiderea unui seminar organizat de Jandarmeria Română şi Consiliul Europei referitor la măsuri de asigurare a ordinii publice la partidele de fotbal şi la alte manifestări sportive.Potrivit comandatului Jandarmeriei, şi numărul de forţe care asigură ordinea la evenimente sportive a scăzut de la an la an."De la an la an, numărul de forţe a scăzut. Vă dau un exemplu: dacă acum 10 ani, pe un stadion cum e Arena Naţională, aveam undeva la 1.000 de jandarmi, acum gestionăm cu undeva la 600", a precizat Cucoş.El a spus că în România se înregistrează cele mai puţine incidente violente la evenimente sportive din Europa şi cele mai multe persoane cu interdicţia de a participa la diferite manifestări sportive - 166."Încă din anul 2008 am trecut de la abordarea reactivă la cea proactivă, orientată pe conceptul de dialog cu toţi partenerii implicaţi şi cu suporterii şi inclusiv folosirea efectivelor într-un mod gradual. (...) O provocare ce se înregistrează atât la nivel naţional, cât şi la nivel european este reprezentată de utilizarea materialelor pirotehnice. În România, utilizarea lor e interzisă şi nu doar, în multe dintre statele UE. Presiunea galeriilor de fotbal şi a celor care participă la asemenea evenimente pentru a utiliza materiale pirotehnice (...) este maximă", a afirmat Sebastian Cucoş.El a subliniat că gestionarea evenimentelor de masă şi, în particular, a celor cu dimensiune sportivă se înscrie pe o axă prioritară atât la nivel politic, cât şi la nivel de execuţie în cadrul Ministerului de Interne, iar în ultimii 10 ani această activitate s-a concretizat printr-o evoluţie pozitivă."Respectiva evoluţie e recunoscută inclusiv la nivel european, expertiza acumulată de Jandarmeria Română în domeniu reprezentând un model de bune practici", a punctat şeful Jandarmeriei Române.Cucoş a menţionat că seminarul referitor la măsuri de asigurare a ordinii publice la partidele de fotbal şi la alte manifestări sportive are loc de miercuri până vineri la Bucureşti, la el participând 45 de ofiţeri din cadrul Jandarmeriei, comandanţi ai activităţilor de gestionare a manifestărilor sportive, precum şi trei poliţişti.Acesta este al doilea seminar desfăşurat în România în cadrul proiectului ProS4+, desfăşurat la nivel european.Conform organizatorilor, ProS4+ este un proiect privind promovarea şi întărirea standardelor Consiliului Europei referitoare la siguranţă, securitate şi servicii la partidele de fotbal şi alte manifestări sportive."Desfăşurarea acestui seminar de pregătire dedicat personalului poliţienesc implicat în măsurile de asigurare a ordinii publice la evenimente sportive reprezintă o iniţiativă salutară, care va contribui la promovarea şi implementarea unei noi paradigme în materia aplicării legii, cu scopul final de a furniza un mediu sigur şi primitor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive. Această nouă abordare e una în spiritul noii Convenţii a Consiliului Europei privind o abordare integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive pe care România a semnat-o şi ratificat-o. În vederea finalizării acestui proces mai există un singur pas de făcut şi anume depunerea instrumentelor de ratificare la Consiliul Europei. Aceste demersuri demonstrează angajamentul României faţă de implementarea obligaţiilor incluse în acest tratat internaţional de o majoră importanţă", a declarat Dorel Căprar, preşedintele Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor."Într-o lume deschisă, globală, unde comunicarea rapidă e cheia succesului, niciuna dintre entităţile implicate în procesul de prevenire şi combatere a violenţei în sport nu poate acţiona în mod izolat, pe cont propriu, ci în parteneriat", a adăugat Căprar.Potrivit Jandarmeriei Române, mai mulţi specialişti din cadrul Consiliului Europei, UEFA şi ai Universităţii din Liverpool îi vor instrui pe participanţii la seminar cu privire la "cele mai moderne practici şi principii" în domeniul securităţii la evenimentele sportive. AGERPRES/(A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)