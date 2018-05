Tarife majorate pentru vizitarea Parlamentului. Există și posibilitatea unui tur panoramic al orașului de pe terasă pentru 100 de lei

10:30

După ce ziariştii prezenţi la evenimentul „Grătar la Dragnea” au fost rugaţi să părăsească scena "micului" din curtea PSD, Liviu Dragnea l-a invitat pe gălăţeanul Bogdan Lungu să mai stea la discuţii.“Am rămas şi eu surprins că Dragnea mai voia să stăm de vorbă după ce au plecat ziariştii. Mi-a zis că vrea să mai ţinem legătura, că să îi dau adresa mea de e-mail, că poate ne mai găsim la o bere. I-am explicat că eu nu o să fiu în viaţa mea simpatizant al PSD şi cu atât mai puţin al lui. La un moment dat, Dragnea mi-a spus că nu crede că va mai câştiga alegerile peste 2 ani. Probabil că se referea la alegerile parlamentare. L-am întrebat şi despre procesele lui şi dacă este pregătit să meargă la puşcărie. Aici a cam dat-o cotită, că şi el ar vrea ca procesele să termine mai repede, că nu are nimic de ascuns… vrăjeală de-a lui, de pesedist bătrân. Eu nu am crezut o iotă din ce mi-a spus, că doar nu m-am tâmpit să am încredere în unul ca Dragnea. Am vrut doar să arăt că sunt om serios, că protestatarii #rezist se ţin de cuvânt şi asta am arătat. Atâta tot”, a declarat Bogdan Lungu pentru faramogul.ro, după ce a ieşit de la întâlnirea cu Liviu Dragnea.