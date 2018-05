Aleksandar Vucic: Rusia va urmări în mod activ discuţiile privind Kosovo

15:20

Preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Georgică Severin, a deschis miercuri Târgul de carte Gaudeamus de la Oradea, ocazie cu care el a afirmat că dincolo de best-seller-uri, această manifestare devenită deja o tradiţie îşi propune şi să ofere tinerilor şansa de a descoperi valorile literaturii clasice,"Cartea m-a marcat profund din momentul în care am învăţat să citesc. Din acel moment, cartea a devenit şi evadarea şi deşteptarea şi învăţarea. Evident, fără carte, mai ales până în 1989, nu aveai cum să rezişti psihic. Din păcate, cartea am cam părăsit-o în ultimii ani pentru că nu mai am nici pe departe timpul pe care îl aveam înainte de '89. Mi-aş dori să mai am timpul să citesc tot atât de mult, dar faptul că am avut şansa să-mi formez o cultură clasică reprezintă un stâlp al valorilor pe care îl doresc şi tinerei generaţii. Poate Târgul Gaudeamus asta vrea să ofere: şansa să ne întoarcem nu numai către best-seller-uri, dar şi către valorile clasice care asigură bazele pe care se poate construi o cultură. Indiferent că este carte pe hârtie, e-book sau audio book, important e să citim", a declarat, pentru AGERPRES, Georgică Severin.Alături de acesta la momentul de deschidere al târgului au mai fost prezenţi primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, managerul Radio Cluj, Bogdan Roşca, şi universitarul Sorin Şipoş, preşedintele de onoare al târgului.Târgul de carte Gaudeamus are loc, în perioada 9 - 13 mai, la Oradea, cu participarea a peste 60 de expozanţi, pe 800 de mp şi 46 de standuri, în pavilionul ridicat în Piaţa Unirii. Târgul mai cuprinde circa 20 de evenimente conexe, fiind organizat de Radio România şi administraţia locală, prin Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (APTOR)."Pe lângă bisericile cu statut de monument istoric din centrul Oradiei, adică pe lângă Biserica ortodoxă cu Lună, fostă catedrală, Catedrala greco-catolică Sfântul Nicolae şi Biserica romano-catolică Sf. Ladislau, practic exact în mijlocul spaţiului dintre ele a mai apărut un templu: Templul Cărţii. Este acest târg Gaudeamus care înregistrează, de la un an la altul, noi recorduri de participare. Iar faptul că mai mult de jumătate din vizitatori sunt elevi ne permite să avem o viziune optimistă asupra generaţiilor viitoare", a declarat, pentru AGERPRES, Lucian Silaghi, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor.După inaugurarea târgului, oaspeţii de la Radio România şi orădenii prezenţi au vizitat pavilionul şi standurile de carte. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, şi-a căutat, ca de fiecare dată, câteva volume de specialitate din domeniile preferate: istorie, management, politică şi economie."Sunt informaţii fără de care nu poţi să faci performanţe în administraţie. Sunt mulţi care nu au mai citit o carte de 20 de ani. Cum să meargă bine lucrurile?", a afirmat primarul.Potrivit managerului Radio Cluj, Bogdan Roşca, Oradea este singurul oraş din ţară în care autorităţile locale se implică de la primii paşi în ceea ce priveşte organizarea Târgului Gaudeamus.Orădenii vor putea participa la lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii, ateliere de creaţie pentru copii şi concursuri cu premii atractive, dedicate vizitatorilor. Sâmbătă, elevii bihoreni premiaţi la olimpiade internaţionale la diferite discipline vor fi "Invitaţi de nota 10" ai postului public de radio. În ultima zi, duminică, organizatorii vor decerna diversele Premii Gaudeaumus Oradea 2018. AGERPRES / (A - autor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)