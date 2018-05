Preotul anglican s-a împăcat cu soțul român, mai tânăr cu 50 de ani! Îi lasă toată averea lui Florin

10:20

Trupul fetiței de 5 ani, ucisă în urmă cu o săptămână, ar putea fi deshumat. Anchetatorii au luat această decizie după ce probele ADN prelevate până acum s-au dovedit a fi neconcludente. De asemenea, cazul ar putea fi preluat de un procuror criminalist din Capitală. The post Fetița de 5 ani din Baia Mare, ucisă de un pedofil, va fi deshumată! appeared first on Cancan.ro.