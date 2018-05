Fotbal: Maradona, Messi, Kempes, Aguero, Batistuta, pictaţi ca ''sfinţi'' pe tavanul unei şcoli din Argentina

16:20

Regizorul iranian Asghar Farhadi, dublu laureat al premiului Oscar, al cărui ultim film - "Everybody Knows" - a fost prezentat marţi seară, în deschiderea Festivalului de Film de la Cannes, a lansat în mod public un apel către autorităţile de la Teheran pentru a-i permite compatriotului său, regizorul Jafar Panahi, să vină pe Croazetă pentru a asista la premiera filmului său, informează Reuters.În cadrul unei conferinţe de presă unde a stat alături de Javier Bardem şi Penelope Cruz, starurile noului său film, Asghar Farhadi a declarat că Iranul ar trebui să-i permită regizorului Jafar Panahi să participe la Festivalul de la Cannes, unde ambii regizori au filme în competiţia pentru Palme d'Or."Cred că nu este încă prea târziu" pentru ca Panahi să poată ajunge la Cannes la premiera filmului său "3 Faces" ce va avea loc sâmbătă. "Aş dori să transmit acest mesaj: Sper că se va lua decizia să i se permită să vină", a declarat el la sfârşitul conferinţei de presă organizată cu ocazia prezentării filmului "Everybody Knows".Asghar Farhadi, care a câştigat două premii Oscar la categoria rezervată filmelor străine cu producţiile "A Separation" şi "The Salesman", filmate în Iran, poate călători în străinătate şi filmează în Europa, dar Panahi, laureatul premiului Camera d'Or la Cannes în 1995 cu filmul său de debut "The White Balloon", a fost arestat după protestele din 2009 împotriva realegerii preşedintelui Mahmoud Ahmadinejad şi i s-a interzis să mai facă filme.În pofida acestei interdicţii, el a continuat să filmeze. Unul dintre filmele sale, "This Is Not a Film", a fost filmat în apartamentul său din Teheran cu un telefon mobil, iar mai recent, a realizat pelicula "Taxi", un film în care îşi interpretează propriul rol, cel al unui regizor care nu are voie să-şi facă meseria şi e obligat să lucreze ca taximetrist pentru a-şi câştiga existenţa (producţie care a câştigat Ursul de Aur la Berlin pentru cel mai bun film în 2015)."Este minunat că, în pofida acestor adversităţi, el a reuşit să-şi continue munca. Pentru mine este un sentiment ciudat să pot participa la acest eveniment în condiţiile în care el nu este lăsat să vină. Este o situaţie cu care nu mă pot împăca", a adăugat Farhadi.