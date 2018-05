Angela Cristea: Suntem învăţaţi să vorbim despre ce ne dă Europa şi uităm cât de mult aduce România Europei

17:20

Ceremoniale militar-religioase, manifestări culturale, artistice şi concursuri în care au fost implicaţi de la preşcolari la elevi de liceu, au fost organizate miercuri, în toată ţara, pentru a marca tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai - proclamarea Independenţei de Stat a României, victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi naşterea Uniunii Europene.* IAŞIUn ceremonial militar şi religios, urmat de discursuri ale oficialităţilor locale şi depuneri de coroane de flori au avut loc, miercuri, la Iaşi, cu prilejul celebrării Zilei Independenţei, Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Zilei Europei."Ne amintim de fiecare dată cu tristeţe de momentele cele mai grele din istoria României şi care, desigur, nu ne-au făcut cinste de fiecare dată, dar cred că Dumnezeu a vrut să le trecem cu bine şi să fim din nou o ţară europeană demnă şi mândră în faţa celorlalte state europene. Sunt trei momente istorice importante, fiecare cu semnificaţia sa. Nu ştiu dacă am fi fost în Europa dacă nu aveam Independenţă, nu ştiu dacă am fi fost vreun stat european dacă nu se termina Al Doilea Război Mondial aşa cum s-a terminat. Toate s-au legat unele după altele pentru ca astăzi să fim aici. Şi pentru asta trebuie să le mulţumim celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă şi cu preţul vieţii lor au făcut să se întâmple aceste lucruri", a declarat în cadrul ceremoniilor, primarul Iaşiului, Mihai Chirica."De la 1 ianuarie 2019, România va intra într-o nouă etapă, cea de regizor al proiectului european, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Va fi o ocazie ideală de a ne demonstra aderenţa la valorile europene, voinţa de susţinere a proiectului european, dar şi capacitatea de a contribui direct la procesul de consolidare a acestuia. Ne aşteaptă un mandat în care ne vom putea impune propria viziune asupra viitorului european", a spus, la rândul său, prefectul Marian Şerbescu.Acţiunile s-au încheiat cu defilarea Detaşamentului de Onoare.* TULCEAEvenimentele organizate de Garnizoana Tulcea şi Prefectura judeţului cu prilejul triplei sărbători s-au desfăşurat, începând cu ora 10.00 la Monumentul Independenţei, unde a avut loc un serviciu religios şi ceremonialul de depunere a coroanelor de flori."Ne pregătim pentru a prelua, în cel de-al doilea semestru al anului 2019, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Vrem să facem acest lucru cu toată maturitatea şi responsabilitatea, pentru consolidarea proiectului european, a valorilor şi principiilor sale fundamentale, iar Guvernul are deja în vedere o pregătire serioasă, la nivel instituţional, tehnic şi logistic, pentru asigurarea unui mandat de succes al României la Consiliul Uniunii", a menţionat, în discursul susţinut cu acest prilej, prefectul Lucian Furdui.La ceremonial, au participat şi elevi din ciclul primar şi gimnazial, care au depus flori în amintirea eroilor. După ceremonial, la Muzeul de Istorie şi Arheologie, câteva zeci de preşcolari au participat la acţiunea "Europa şi Centenarul Marii Uniri", în care au fost implicaţi în jocuri de cunoaştere a statelor europene.* CONSTANŢAClădirea în ruină a Cazinoului din Constanţa va găzdui, miercuri, de la ora 19.00, de Ziua Europei, concertul simfonic manifest în contextul celebrării, în 2018, a Anului Patrimoniului Cultural European, eveniment organizat sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României, în cadrul programului SoNoRo Conac, potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei Sonoro.Potrivit sursei citate, concertul de la Cazinoul din Constanţa este un răspuns la invitaţia lansată de Placido Domingo, preşedintele Europa Nostra, ca, pe 9 mai, de Ziua Europei, actorii culturali din întreg spaţiul comunitar să aducă un omagiu patrimoniului european prin muzică, dans sau orice altă manifestare artistică, în spiritul Odei Bucuriei, compusă de Ludwig van Beethoven."Propunem, prin concertul de la Cazinoul din Constanţa o întoarcere în timp în acel început de secol XX, când bucuria de a trăi se traducea în splendidul stil Art Nouveau, în care este construit cazinoul, şi prin muzica unor compozitori precum George Enescu, Frank Bridge sau György Ligeti. Atunci arta răsuna ca o odă a bucuriei în toate formele sale, apoi, au urmat însă anii grei, de război, regimul totalitarist şi distrugere. Reabilitarea Cazinoului din Constanţa ar reprezenta o punte în timp spre acel moment al bucuriei, spre care dorim să ne întoarcem şi a cărui esenţă dorim să o redăm prin muzica noastră, un apel la salvarea frumuseţii din lume, ce dăinuie încă în aceste monumente, rapsodii în piatră, pe care nu dorim să le lăsăm să piară", a declarat Răzvan Popovici, iniţiatorul SoNoRo Conac şi director al Festivalului de Muzică de Cameră SoNoRo.* GALAŢICâteva zeci de gălăţeni, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale, au participat, miercuri, la manifestările organizate în Piaţa Tricolorului din Grădina Publică a municipiului Galaţi cu ocazia triplei sărbători, care au debutat cu întâmpinarea oficialităţilor şi intonarea Imnului de Stat al României şi a Imnului Uniunii Europene.Cu acest prilej, muzeograful Magda Tuluş a evocat semnificaţia zilei de 9 Mai, după care artişti ai Centrului Cultural Dunărea de Jos au susţinut un minirecital folcloric. Manifestările s-au încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.Totodată, aproximativ 120 de elevi de la 12 licee din judeţul Galaţi au participat miercuri în holul Facultăţii de Inginerie din Galaţi la activitatea-concurs 'Spring Day' cu prilejul Zilei Europei.Potrivit organizatorilor, în spiritul multiculturalităţii, fiecare liceu participant la acest eveniment a tras la sorţi o ţară din Uniunea Europeană pe care să o reprezinte promovând cultura şi obiceiurile statului respectiv, de la prezentarea reperelor istorice sau geografice ale aşezării, până la cea a preparatelor culinare tradiţionale.Conform regulamentului, fiecare din cele 12 licee participante a avut o echipă formată din opt elevi însoţiţi de preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor şi de un profesor coordonator. În prima etapă, juriul special constituit a vizitat fiecare stand în parte, echipele prezentându-şi ţările şi servind juriul cu bucatele pregătite.În a doua etapă a concursului, fiecare echipă a prezentat momente artistice în faţa juriului - dans tradiţional, cântece sau o scenetă în limba ţării respective.* CLUJPeste 100 de elevi de la un liceu clujean au interpretat, miercuri, cu ocazia zilei de 9 Mai - Ziua Europei, a Independenţei României şi a Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite, Imnul Uniunii Europene, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, în trei limbi - română, engleză şi germană.Alături de copiii de la Colegiul de Muzică "Sigismund Toduţă", în cadrul spectacolului, parte din evenimentul organizat de Prefectura Cluj, Primăria Cluj-Napoca şi Divizia 4 Infanterie "Gemina", pe scena amplasata în Piaţa Unirii au mai urcat corurile reunite ale Seminarului Teologic Ortodox si Liceului Teologic Reformat şi grupul de elevi "Olpretul" al Şcolii Generale din comuna Bobâlna.În faţa statuii care îl înfăţişează pe regele Matei Corvinul au fost arborate cele 28 de steaguri ale statelor care fac parte din Uniunea Europeană, iar Muzica Militară a interpretat o suită de cântece.Manifestarea s-a încheiat cu o defilare a Detaşamentului Gărzii de Onoare constituit din militari ai Regimentului 317 ISR "Vlădeasa", Regimentului 50 Rachete Antiaeriene "Andrei Mureşianu", Batalionului 55 Comunicaţii şi Informatică "Napoca", Batalionului 7 Aruncătoare Proiectile Reactive "Vasile Danacu", Grupării de Jandarmi Mobilă "Ştefan Ciceo-Pop" Cluj-Napoca şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al judeţului Cluj.* GORJAutorităţile locale şi judeţene, directori ale instituţiilor deconcentrate, cadre militare şi politicieni au participat miercuri, în Piaţa Prefecturii din municipiul Târgu-Jiu la manifestările dedicate zilei de 9 Mai, zi cu triplă semnificaţie pentru România."Aderarea României la proiectul şi valorile europene a adus după sine obligaţii, inerente în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, dar şi oportunităţi legate de o mai mare încredere a investitorilor străini, un aspect cât se poate de vizibil în judeţul nostru, unde o serie de proiecte de investiţii au fost demarate cu fonduri europene. Astăzi mai sunt sărbătorite Ziua Independenţei (proclamată în 1877) şi încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, motiv pentru care vă îndemn să le aducem un omagiu celor care au luptat şi să reflectăm la idealurile pentru care aceştia s-au sacrificat - unitate, libertate, independenţă, pentru ca România să devină statul modern, democratic şi european de azi", a spus preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Gorj, Cosmin Popescu.Programul manifestărilor a debutat cu muzica de promenadă a Fanfarei Armonia, au urmat întâmpinarea persoanelor oficiale, prezentarea onorului, intonarea imnului de stat şi alocuţiunile autorităţilor locale - prefectul Ciprian Florescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, preşedintele Consiliului Judeţean, Cosmin Popescu.Evenimentul s-a încheiat cu depunerea de coroane şi defilarea Gărzii de Onoare.* ARADInstituţia Prefectului Arad a organizat miercuri, la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Piaţa "Avram Iancu" din municipiul reşedinţă, o ceremonie de marcare a zilei de 9 mai, respectiv a Zilei Independenţei de Stat a României, a Zilei Uniunii Europene, precum şi împlinirea a 73 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial,Evenimentul a debutat cu trecerea în revistă a Gărzii de Onoare de către prefectul judeţului, Florentina Horgea, şi intonarea celor două imnuri, al României şi al Uniunii Europene, urmate de serviciul religios oficiat de un sobor de preoţi în frunte pe IPS Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului. Prefectul Florentina Horgea a dat citire mesajului premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei de 9 Mai, iar muzeograful Bogdan Ivaşcu, de la Complexul Muzeal Arad, a vorbit despre tripla însemnătate a zilei de 9 Mai.Conform programului, depunerile de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut şi defilarea Gărzii de Onoare, alcătuită din militari ai Batalionului 191 de Infanterie Colonel "Radu Golescu" din Arad au încheiat manifestările.* SĂLAJZiua Europei a fost marcată, miercuri, la Instituţia Prefectului Sălaj, printr-o acţiune la care a fost invitată o clasă de elevi de la o şcoală din Zalău."Tinerii de azi sunt Europa de mâine. Dar pentru asta, ei trebuie să înţeleagă cum s-a clădit Europa de ieri, dar şi ce înseamnă Uniunea Europeană în prezent. În acest context, o clasă de elevi de la Şcoala Gimnazială 'Mihai Eminescu' din Zalău a fost invitată, miercuri, 9 mai, de Ziua Europei, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj pentru a afla mai multe despre modul în care s-a format Uniunea Europeană şi valorile ei, dar şi despre instituţiile europene", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.Potrivit sursei citate, întâlnirea cu tinerii a fost deschisă de prefectul Florin Florian, care le-a precizat faptul că ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie pentru români, respectiv proclamarea independenţei de stat a României în 1877, Ziua Victoriei, care a pus capăt celui de-Al Doilea Război Mondial în 1945, dar şi Ziua Europei, care aminteşte de declaraţia istorică din 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, considerată data de naştere a Uniunii Europene."Cred că din cele două războaie mondiale comunitatea internaţională a tras o concluzie: nu mai avem nevoie de război. Pentru voi, generaţia tânără, acest lucru trebuie să vă rămână în conştiinţă şi, pe parcursul anilor care vor trece, în formarea voastră profesională şi umană, să daţi sensuri mai accentuate dorinţei de pace în lume", a declarat prefectul Florin Florian.Despre această triplă semnificaţie a vorbit, pe larg, cercetătorul ştiinţific de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Marin Pop, pentru ca mai apoi managerul public al Instituţiei Prefectului, Iulia David, să prezinte mai multe informaţii despre actuala structură şi modul cum funcţionează în prezent Uniunea Europeană şi instituţiile europene."La final, elevii ne-au împărtăşit impresii din călătoriile pe care le-au avut în diferite ţări din Europa, fiecare dintre ei primind broşuri şi alte materiale despre Uniunea Europeană, puse la dispoziţie de Biroul de Informare al Parlamentului European din România, Reprezentanţa Comisiei Europene în Români şi Centrul Europe Direct Transilvania de Nord", se mai arată în postarea menţionată.* BUZĂUZiua de 9 mai a fost sărbătorită, miercuri, printr-o ceremonie militară şi religioasă la "Monumentul Eroilor Neamului" din municipiul Buzău şi prin manifestări cultural-artistice.După oficierea serviciului religios, manifestarea a cuprins cu alocuţiuni ale oficialităţilor, depuneri de coroane şi jerbe de flori şi, în încheiere, cu defilarea gărzii de onoare.Potrivit comandatului Garnizoanei Buzău, general de brigadă Gheorghiţă Vlad, ziua de 9 mai, care "are o triplă semnificaţie, Proclamarea Independenţei de Stat a României, Victoria Coaliţei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene", "este o zi cu mari semnificaţii, care oferă repere istorice pentru tânăra generaţie cu speranţa că acesta va consolida şi îmbogăţi realizările înaintaşilor".La rândul său, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma a declarat că "această zi istorică ne obligă să merităm trecutul şi să muncim şi mai mult pentru a ne făuri un viitor mai bun".Totodată, la Liceul de artă Margareta Sterian din Buzău a avut loc concertul de pian "Armonii Europene" susţinut de cunoscutul pianist Daniel Dascălu, asistent universitar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, iar în comuna Cernăteşti, un simpozion dedicat scriitorului Ion Băeşu, fiu al localităţii.* SATU MAREAutorităţile din judeţul Satu Mare au plantat miercuri stejarul Centenarului în Cimitirul Eroilor din municipiul reşedinţă de judeţ, cu ocazia manifestărilor organizate de 9 mai.Evenimentul a debutat cu oficierea unui serviciu religios în memoria celor are au pierit în lupte, după care reprezentanţii instituţiilor şi partidelor politice au depus coroane de flori la momentul din incinta cimitirului. La propunerea preotului militar Cristian Silaghi, de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, autorităţile au plantat un stejar, intitulat simbolic Stejarul Centenarului."Nu este despre români, despre unguri, despre germani, e despre românism, pentru că aniversăm 100 de ani de ţară, pentru că ne înţelegem bine indiferent de multiculturalitate şi naţionalitate. Am zis să lăsăm ceva pentru copiii noştri, care, peste 50 de ani sau peste 100 de ani, nepoţii noştri, vor veni aici şi vor zice că părinţii, că bunicii noştri, au lăsat ceva în urmă. Tradiţia ne învaţă că în viaţa aceasta trebuie să facem câteva lucruri: un copil, o casă, un copac. Cei mai mulţi dintre noi am pus copaci, dar nu stejar. Dar, momentul de astăzi este unul festiv", a declarat Cristian Silaghi.Rând pe rând, au pus o lopată de pământ la rădăcina stejarului prefectul Darius Filip, subprefectul Altfatter Tamas, preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, viceprimarii Doina Feher şi Adrian Albu, şi şefii instituţiilor militarizate.Tot cu ocazia zilei de 9 mai, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Ostaşului Român din municipiul Satu Mare, după care a urmat o defilare a militarilor.* GIURGIUUn ceremonial militar, urmat de depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor Războiului pentru Independenţă din parcul Alei au avut loc miercuri, în municipiul Giurgiu pentru a marca Ziua de 9 Mai.Imnul Naţional a fost interpretat de fanfara Centrului Cultural "Ion Vinea".Manifestările dedicate Zilei de 9 Mai s-au încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.* BRĂILAZiua Europei a fost marcată miercuri, la Brăila, prin organizarea de către primăria municipiului, în colaborare cu Centrului Europe Direct, a Târgului "Nepoţi pentru bunici", banii obţinuţi din vânzarea produselor urmând să fie donaţi în scopuri caritabile.Acţiunea a fost dedicată şi sărbătorii Zilei Victoriei asupra Fascismului şi a Zilei Proclamării Independenţei de Stat a României şi s-a desfăşurat sub egida "Brăila 650", având în vedere că se împlinesc 650 de ani de la atestarea documentară a municipiului, şi "România 100".La eveniment au participat Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila cu 22 standuri de vânzare, elevi din şase centre de creaţie artă decorativă în tehnica Quilling, precum şi un grup de liceeni de la Colegiul Naţional "Ana Aslan", care le-au măsurat celor interesaţi, contra cost, tensiunea, glicemia şi greutatea.Acţiunea a mai cuprins standuri expoziţionale şi ateliere de creaţie de la Asociaţia CIDIEDD, de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, respectiv război de ţesut, masă de ceramică, toate cu sigla "Brăila 650", de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu", care a venit cu un atelier demonstrativ de meşteşuguri, produse tradiţionale româneşti din zona Brăilei - ii, scoarţe, cămăşi, marame, port popular, de la Partida Romilor "Pro Europa", de la Comunitatea Ruşilor Lipoveni din Brăila, de la Grădiniţa Arlechino, Liceul de Arte "H. Darclee" şi Organizaţia Naţională "Cercetaşii României".La manifestare au fost prezenţi peste 500 de copii din unităţile de învăţământ din municipiu, care au participat cu desene pe role de hârtie.Pe Platoul din Piaţa Independenţei, până la ora 17.00, va avea loc un program artistic de muzică şi dansuri tradiţionale, susţinut de copii Grădiniţei "Arlechino", grupul "Generaţii" al Casei de cultură a Municipiului Brăila, elevi de la Palatul Copiilor, Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu", Liceul de Arte "H.Darclee", Ansamblul "Pandora" al Asociaţiei Culturale Filo-Elene "Eleftheria" şi Clubul de Dans "Lil Motion School Dance".În program mai sunt cuprinse un moment artistic intitulat "9 MAI -Visul Independenţei, Victoriei Europei", interpretat de elevi ai Colegiului Naţional "Gh. M. Murgoci", piesa de teatru "Lacrimi şi durere pe câmpul de glorie" şi momentul istoric "Ziua Europei".Acţiunea mai cuprinde un flash mob-moment, organizat de Asociaţia CIDIEDD Brăila în colaborare cu Asociaţia Coryllus, la care vor participa 100 de copii ce vor primi o bluză contemporană cu motive tradiţionale conţinând sigla centenarului şi logo-ul oficial al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Tot în Piaţa Independenţei este programată proiecţia unui film de scurtmetraj cu un conţinut istoric-cultural, film documentar editat cu sprijinul direcţiei Strategii, Programe şi Proiecte de Dezvoltare, Relaţii Internaţionale.Tot cu această ocazie, în Parcul Monument a fost organizat Crosul Tineretului 2018, eveniment organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila.* BIHORTripla semnificaţie a zilei de 9 Mai a fost sărbătorită miercuri, la Oradea, în jurul Statuii Ostaşului Român, din Parcul 1 Decembrie, printr-o ceremonie militară şi religioasă, organizată de Instituţia Prefectului Bihor, cu sprijinul Primăriei Oradea, al Consiliului Judeţean şi al structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Garnizoana Oradea.După întâmpinarea autorităţilor, fanfara militară a intonat Imnurile României şi al Uniunii Europene, iar într-o scurtă slujbă religioasă s-au spus rugăciuni pentru eroii căzuţi la datorie, dar şi pentru binele tuturor oamenilor şi al naţiilor de pe Pământ, pentru pace şi înţelegere.Prefectul Ioan Mihaiu a dat citire mesajului premierului Viorica Dăncilă de Ziua Europei, iarprofesorul universitar Mihai Drecin a vorbit despre semnificaţia celor trei evenimente sărbătorite pe 9 mai: Ziua Independenţei de stat a României, Ziua coaliţiei naţiunilor unite şi Ziua Uniunii Europene.Corul de copii "Ariston" al Liceului de arte orădean a susţinut un scurt recital, urmat de festivitatea de depunere a coroanelor de flori în jurul Statuii Ostaşului Român, din partea instituţiilor deconcentrate, a partidelor politice şi organizaţii.Festivitatea s-a încheiat cu defilarea Detaşamentului de onoare, constituit din militari de la Centrul 54 Comunicaţii, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana".* BISTRIŢA-NĂSĂUDCimitirul Eroilor din municipiul Bistriţa a fost locul unde, miercuri, oficialităţile judeţului Bistriţa-Năsăud au ales să marcheze, printr-o ceremonie militară şi religioasă, tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai.La eveniment au luat parte prefectul Ovidiu Frenţ, subprefectul Ciprian Oprea-Ceclan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Vasile Puica, viceprimarul municipiului Bistriţa, Cristian Niculae, comandantul Brigăzii 81 Mecanizată Bistriţa, Mircea Gologan, şefi de instituţii.După acordarea onorului militar şi salutul Drapelului de Luptă, a fost intonat Imnul Naţional al României şi a fost oficiat serviciul religios. Oficialităţile au depus o coroană de flori la monumentul închinat eroilor, iar manifestarea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.Şi Centrul Europe Direct Bistriţa a marcat, miercuri, Ziua Europei, printr-o expoziţie a afişelor realizate în cadrul concursului "Tineri pentru Europa", găzduită de Liceul de arte "Corneliu Baba".Concursul a avut ca temă "Încurajarea participării civice a tinerilor" şi s-a bucurat de interesul a peste 60 de elevi de la diferite licee din judeţ, cele mai reuşite lucrări ale acestora fiind premiate.* TIMIŞManifestările organizate miercuri, la Timişoara, de 9 Mai, au început în Piaţa Libertăţii cu un ceremonial militar-religios, la care au participat numeroşi timişoreni.În acest an, manifestările organizate de Primăria Municipiului Timişoara se extind şi în Piaţa Sfântul Gheorghe, unde au loc, pe parcursul zilei, un dans al bucuriei, o paradă a formaţiilor artistice, demonstraţii sportive şi concerte, dar şi spectacole de muzică populară şi tradiţii ale statelor membre UE.De asemenea, pot fi vizitate pavilioanele de prezentare ale consulatelor care au misiuni în Timişoara (al Serbiei şi Germaniei), şi ale celor onorifice active în municipiul bănăţean (al Franţei, Italiei, Spaniei, Bulgariei, Ungariei, al Regatului Suediei, al Macedonia, Republicii Moldova, Peru, Coreea de Sud), la centrele culturale (german, francez), la Asociaţia Via Rumania Cultura; Centrul Cultural Româno-Arab; Centrul de Informare Europe Direct Timişoara, Asociaţiei Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii Tibiscus; Teatrului Labirint Asylum; AIESEC Timişoara şi Asociaţiei Seniorilor Timişoara.* HARGHITAO serie de manifestări dedicate sărbătoririi zilei de 9 Mai au avut loc la Miercurea Ciuc, cele mai multe dintre ele fiind dedicate tinerilor.În cursul dimineţii, la monumentul Ostaşului Necunoscut, s-a desfăşurat ceremonialul militar şi religios pentru comemorarea eroilor, care a cuprins depuneri de coroane, dar şi defilarea trupelor de vânători de munte, jandarmi şi pompieri.Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a evocat cele trei momente importante pentru România, care se sărbătoresc pe 9 mai şi a pledat pentru convieţuire paşnică şi respect reciproc."Astăzi, ca cetăţeni europeni cu drepturi depline avem obligaţia să apărăm valorile europene, să trecem peste unele mentalităţi învechite, să ne comportăm ca adevăraţi europeni, pentru o convieţure paşnică şi pentru un respect reciproc. Este momentul ca fiecare dintre noi să ne schimbăm atitudinea ş să înţelegem rolul nostru în noul context", a declarat prefectul judeţului.Un ceremonial militar şi religios a avut loc şi la monumentul ostaşilor Armatei Sovietice, dar şi la Cimitirul Eroilor din Miercurea Ciuc.De asemenea, la sediul Palatului Administrativ, în organizarea Instituţiei Prefectului şi în colaborare cu mai mulţi parteneri locali, s-a desfăşurat un concurs intitulat "Patrimoniul nostru comun la confluenţa dintre trecut şi viitor", la care au participat liceeni din municipiu.La final a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor, dar şi un flashmob, în cadrul căruia elevi de la şcolile din oraş au dansat pe melodii tradiţionale ale statelor Uniunii Europene, sub îndrumarea unor dansatori amatori.Tot cu această ocazie, Consiliul Judeţean Harghita a acordat Premiul "Heureka", pentru activitatea inovatoare în sprijinul comunităţii, celor şase eleve de la Liceul "OC Tăslăuanu" din Topliţa, care au inventat un plasture cu GPS ce poate fi folosit pentru monitorizarea bolnavilor de Alzheimer sau a copiilor care pot fi răpiţi sau se rătăcesc.De asemenea, Consiliul Judeţean a acordat premiul "Heureka" şi grupului de robotică din cadrul Colegiului Naţional "Marton Aron" din Miercurea Ciuc.Cu prilejul Zilei Europei, în centrul municipiului a avut loc şi un târg al serviciilor publice, în cadrul căruia instituţiile publice din judeţ şi-au prezentat activitatea.* BRAŞOVInstituţia Prefectului, în parteneriat cu Garnizoana Braşov au organizat miercuri, în municipiul reşedinţă, ceremoniale militare şi religioase la monumentele eroilor pentru a marca ziua de 9 mai.Manifestările au început la ora 14.30, la Monumentul Eroilor din Bartolomeu, unde a avut loc un ceremonial militar şi religios, urmat de scurte alocuţiuni din partea oficialităţilor, după care s-au depus coroane şi jerbe de flori.Manifestări similare au avut loc la Monumentul Soldatului Necunoscut din Piaţa Unirii şi la Monumentul Luptătorilor Anticomunişti din Piaţa Teatrului.Un ceremonial militar şi religios dedicat Zilei Independenţei de Stat a României şi Zilei Europei a avut loc, începând cu ora 12.00, la Monumentul Eroilor din faţa Primăriei oraşului Zărneşti, eveniment organizat de Primăria oraşului.Ziua Independenţei de Stat a României şi Ziua Regalităţii României-10 mai 1866 au fost marcate miercuri, la Muzeul Casa Mureşenilor din Braşov, unde a fost organizat un spectacol în colaborare cu Liceul Tehnologic Silvic ''Dr. Nicolae Rucăreanu''. În deschiderea evenimentului, muzeograful Ovidiu Savu le-a vorbit elevilor despre însemnătatea celor două evenimente istorice, după care aceştia au susţinut un recital de poezie şi au prezentat o scenetă.* DÂMBOVIŢABiblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte organizează, miercuri, cu prilejul Zilei de 9 Mai, Concursul de cunoştinţe şi abilităţi - "EU şi UE - cetăţenie europeană activă", destinat elevilor de liceu.De asemenea, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, în parteneriat cu mai multe licee, organizează concursul tematic ''Independenţa - năzuinţă seculară a naţiunii române'', ce va avea loc la Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti.''Această activitate este destinată însuşirii cunoştinţelor cu privire la istoria naţională, istoria locală, tradiţiile, obiceiurile poporului român precum şi ale popoarelor din spaţiul extraeuropean, de către elevii dâmboviţeni. Scopul evenimentului îl constituie apropierea tinerilor de istorie şi de valorile sale universale'', se arată într-un comunicat al Complexului Curtea Domnească Târgovişte.Totodată, Primăria, Centrul Cultural European Pucioasa şi Ambasada Suediei la Bucureşti organizează, în perioada 9-11 mai, ''Zilele Europene la Pucioasa'', eveniment care se desfăşoară în cadrul proiectului ''O lună, o ambasadă - cultură, tradiţii, turism'' şi marchează împlinirea unui an de la deschiderea oficială a Centrului Cultural European Pucioasa.Pe parcursul celor trei zile se vor desfăşura vernisaje, recitaluri, spectacole de teatru, proiecţii de filme şi vizite în localitate.Primăvara Clasică Europeană va avea loc la Târgovişte, la Casa Sindicatelor din municipiu, şi se va derula în acest an sub semnul Centenarului Marii Uniri.''Ediţia de anul acesta stă sub semnul Centenarului Marii Uniri şi se va deschide cu intonarea Imnului Naţional. Orchestra Simfonică Muntenia, dirijată de Daniel Jinga, va interpreta lucrări din creaţia compozitorilor români ai ultimului secol, mulţi dintre ei de renume internaţional. În plus, armonii pur româneşti se regăsesc şi în creaţia unor compozitori precum Béla Bartók sau Franz Liszt. Mult aşteptatul eveniment va fi prezentat de actriţa Alexandra Velniciuc şi solistul vocal Vlad Miriţă. Alături de Orchestra Simfonică Muntenia, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, târgoviştenii vor fi încântaţi de vocile unor interpreţi speciali: Anastasia Lazariuc, Oana Maria Şerban, Florin Georgescu, Marcel Pavel, Vlad Miriţă'', se arată într-un comunicat al Teatrului Tony Bulandra din Târgovişte.Evenimentul este sprijinit de Primăria Municipiului Târgovişte alături de Teatrul Tony Bulandra, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa.* OLTAutorităţile locale au organizat miercuri ceremoniale militare şi religioase în mai multe oraşe din judeţul Olt pentru a marca Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial precum şi Ziua Europei.La Slatina, la Cimitirul Eroilor, un sobor de preoţi a oficiat o slujbă de comemorare a eroilor căzuţi la datorie, iar reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, ai veteranilor, precum şi ai unor organizaţii politice au depus coroane de flori.Ziua Europei a fost marcată la Slatina şi printr-un spectacol organizat de Instituţia Prefectului Olt, în colaborare cu instituţii de învăţământ din municipiu şi din judeţ, în cadrul evenimentului zeci de copii prezentând publicului paşii făcuţi pentru naşterea Uniunii Europene şi informaţii despre fiecare ţară membră.Ceremoniale militare şi religioase au avut loc miercuri şi în oraşele Caracal şi Balş, sute de persoane fiind prezente la aceste manifestări.* MUREŞInstituţia Prefectului Mureş, alături de Consiliul Judeţean, Primăria şi Garnizoana Târgu Mureş au organizat, miercuri, în centrul municipiului reşedinţă de judeţ, o manifestare pentru a marca Zilei Independenţei de Stat a României (proclamată în 1877), victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial (1945) şi Ziua Europei.Ceremonia a debutat cu prezentarea gărzii de onoare şi a onorului militar, salutarea drapelului de luptă al Brigăzii 6 Operaţii Speciale "Mihai Viteazul" şi a continuat cu o slujbă religioasă, iar oficialităţile au evocat importanţa celor trei momente. În final, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Ostaşului Român din Piaţa Victoriei. AGERPRES/(autori: Daniela Malache, Luisiana Bîgea, Dan Mihăescu, Dan Paic, Elena Stanciu, Irina Poenaru, Ioan Weisl, Sebastian Olaru, Dorin Ivan, Gheorghe Pietrar, Camelia Bigan, Ecaterina Ignat, Eugenia Paşca, Tina Ţucui, Otilia Halunga, Gina Ştefan, Jana Pintili, Cornelia Dumitru, Cristina Matei, Dorina Matiş, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)