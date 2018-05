Decizie radical luată de Facebook, după presiuni uriașe! Țara care va resimți prima efectele

12:50

Unul dintre cei mai prolifici scriitori şi jurnalişti contemporani, profesorul Marin Ioniţă a încetat din viaţă, la Bucureşti. Avea 89 de ani şi, ca o ironie a sorţii, în urmă cu doar câteva luni, primise ca omagiu din partea celor care l-au iubit şi apreciat un medalion literar-muzical şi o lectură publică sub genericul „Marin […] The post A murit scriitorul Marin Ioniţă! Cum și-a presimțit moartea: “Să nu ajung o zdreanţă roasă de molii…” appeared first on Cancan.ro.