Vladimir Putin vrea să "caute soluţii" în Orientul Mijlociu împreună cu Netanyahu

Participarea formaţiei SCM Craiova în finala Cupei EHF la handbal feminin reprezintă un moment istoric pentru handbalul românesc, iar echipa este îndreptăţită să câştige trofeul, pentru că a muncit foarte mult, a afirmat antrenorul George Burcea.În manşa întâi a finalei, SCM Craiova a fost învinsă în deplasare de formaţia norvegiană Vipers Kristiansand, cu scorul de 26-22 (12-10), sâmbătă."Este un moment istoric pentru handbalul românesc. Din punct de vedere al jocului, consider că am fost şi la primul joc pregătiţi. Din păcate, se pare că nu am reuşit să le conving, după prestaţie, pe fetele mele că suntem o echipă care poate învinge inclusiv în deplasare. După manşa tur, am identificat aceleaşi probleme pe care le ştiam şi înainte. Ştim atuul şcolii lor (al echipei norvegiene - n. r.): este jocul rapid, contraatacul direct, susţinut, iar diferenţa dintre noi şi ele în primul meci s-a făcut clar din acest punct de vedere. Am avut opt greşeli tehnice pe care ele le-au speculat cu gol de cinci ori. Sperăm să remediem acest aspect la meciul retur, iar dacă acest lucru se întâmplă, putem face un rezultat mare şi ne dorim să câştigăm acest trofeu. Istoric, statistic ar fi cea mai mare performanţă a acestui oraş la disciplinele sportive", a spus Burcea într-o conferinţă de presă."Sunt voci "înţelepte" care au învăţat mai repede decât alţii, fără să fie la vreo şcoală, cu ce se mănâncă acest sport, care spun că am ajuns aici uşor. Nu a fost uşor deloc. Iar munca acestor fete şi rezultatele obţinute nu trebuie să fie pătate de niciun "înţelept". Victoria împotriva CSM Bucureşti a dovedit că nu am pedalat în gol, că ne-am făcut treaba serios, că sunt nişte sportive excepţionale care trebuie apreciate şi care merită toate felicitările. Nu ne mulţumim sub nicio formă doar cu participarea în finală, ne dorim să învingem la o diferenţă mai mare de patru goluri formaţia din Norvegia", a adăugat Burcea.Jucătoarea Yuliya Dumanska a afirmat că ea şi colegele ei aşteaptă cu nerăbdare meciul de vineri. "Noi ne dorim foarte mult să facem un meci bun şi ca această cupă să rămână în Craiova. Am revăzut meciul, ştim ce greşeli am făcut şi ne dorim foarte mult ca vineri să facem cât mai puţine greşeli şi să obţinem un rezultat foarte bun. Adversarele noastre sunt foarte bune pe contraatac, aleargă foarte bine şi noi trebuie să facem replierea foarte bună", a spus Yuliya Dumanska.În legătură cu meciul din Norvegia, ea a afirmat că timp de 55 de minute jucătoarele din Craiova au fost pe teren, "dar din păcate în ultimele 5 minute nu ne-am mai concentrat şi s-a văzut rezultatul la final".Returul finalei Cupei EHF, dintre SCM Craiova şi Vipers Kristiansand, se va desfăşura vineri, 11 mai, de la ora 19,30, în Sala Polivalentă din Craiova.