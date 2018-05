Dezbaterile generale la Codurile penale - finalizate; joi va fi pusă în acord legea 303 cu motivarea CCR

19:00

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, miercuri, că memorandumul aprobat în Guvern pe subiectul mutării ambasadei României a fost asumat în calitate de ministru de Externe la iniţiativa MAE pentru a obţine din partea Guvernului un mandat care vizează realizarea unei analize pe această temă, care va fi supusă atenţiei decidenţilor politici în materie."La 6 decembrie anul trecut preşedintele Trump a hotărât mutarea sediului ambasadei SUA de la Tel Aviv în Ierusalim. Urmare acestei hotărâri (...) s-a întâmplat o chestiune care este foarte importantă, aceea de a declanşa, din nou, o preocupare pentru găsirea unei soluţii la conflictul din Orientul Apropiat, care e îngheţat de 50 de ani, şi acesta a fost unul din elementele care au declanşat după aceea luări de poziţie din partea diferitelor state. (...) Datorită faptului că această temă a devenit o temă de discuţie publică şi la noi în România, inclusiv prin declaraţii făcute de oameni politici importanţi, lideri ai partidelor care fac parte din actuala majoritate, am considerat că cea mai bună modalitate de a ne ocupa de această temă este să facem o evaluare, a analiză a avantajelor şi dezavantajelor, o analiză care să pornească din punctul de vedere al intereselor României şi din dorinţa noastră de a ne implica în găsirea unei soluţii în acest conflict care să fie ulterior prezentată decidenţilor politici care au autoritatea de a adopta anumite decizii în planul politicii externe, respectiv Parlamentul, Preşedintele şi Primul-ministru. Pentru a putea declanşa această acţiune aveam nevoie de o aprobare din partea Guvernului României, în care scop am făcut un memorandum", a declarat Teodor Meleşcanu în cadrul audierii în cadrul Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor.Ministrul Afacerilor Externe a prezentat, apoi, "ideile fundamentale" cuprinse în memorandum."Şi anume, iniţierea unui proces de coordonare interinstituţională, astfel încât să poată fi stabilite conţinutul exact al elementelor de mesaj public care se vor transmise, lansarea acestei idei după consultarea Administraţiei Prezidenţiale şi a instituţiilor relevante, poziţia noastră, a României, susţinerea de către România a necesităţii păstrării caracterului unic, specific, spiritual, religios şi cultural al oraşului sfânt, Ierusalim, în concordanţă cu rezoluţiile ONU relevante şi reafirmarea că graniţele şi limitele teritoriale ale oraşului Ierusalim rămân considerate ca fiind un subiect al negocierilor care vor trebui să aibă loc între două părţi. În acelaşi timp, am dorit să reafirmăm faptul că România, ca stat membru al UE, este pregătită să contribuie şi să joace un rol mult mai activ în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului din Orient alături de SUA şi de ceilalţi membri ai cvartetului, alături de ţările membre ale UE, în vederea ajungerii la o soluţie viabilă care să conducă la o pace justă, durabilă şi cuprinzătoare. Acesta este memorandumul, el a fost aprobat şi urmare a aprobării acestui memorandum am avut o primă întâlnire interministerială, să spunem, cu mai multe segmente ale Guvernului şi ale administraţiei române, în general", a declarat şeful diplomaţiei române.Meleşcanu a explicat că la întâlnirea menţionată au fost convocaţi ministrul Apărării, Mihai Fifor, ministrul de Interne, Carmen Dan, reprezentaţi ai SRI şi ai SIE."I-am rugat foarte deschis să ne prezinte care ar putea fi avantajele unei asemenea soluţii, care sunt vulnerabilităţile pe care le-ar ridica o asemenea decizie. Ca lucrurile să fie foarte clare (...) i-am rugat pe toţi să ne prezinte în scris, aceste documente există, bineînţeles, la MAE. (...) Am invitat şi instituţia prezidenţială la această consultare care a considerat că se va implica după ce se va ajunge la elaborarea unui material care să poată fi prezentat la nivelul Preşedintelui. Am făcut acest prim pas care este, de fapt, o schiţă a avantajelor şi dezavantajelor pe care România le-ar avea din mutarea sediului (ambasadei - n.r.) la Ierusalim", a declarat Meleşcanu.Ministrul de externe a adăugat că, în al doilea rând, a declanşat "un proces de consultare al ambasadelor noastre" şi a făcut demersuri pentru consultarea cu partenerii României, partenerul strategic Statele Unite şi, de asemenea, statele UE."În ceea ce priveşte statele UE, probabil că vineri va fi o discuţie pe această temă. În relaţia cu SUA încă nu am reuşit să aranjăm o întâlnire care să ne permită o consultare foarte directă", a spus Meleşcanu.Ministrul de externe a adăugat că MAE lucrează la acest material şi, deja, o primă formă există."Deci, lucrăm la acest material, am făcut o primă formă care am dat-o spre informare doamnei prim-ministru, nu spre aprobare, lucrăm în continuare cu ambasadele noastre, colectăm toate reacţiile care sunt, în special, în lumea arabă şi musulmană, dar şi din alte zone. Şi în acelaşi timp pregătim o analiză care să fie supusă decidenţilor politici. Ea urmează să fie aprobată de către primul-ministru, transmisă preşedintelui şi, dacă va fi nevoie, eventual, Parlamentului, dacă se simte nevoia unei decizii pe această temă ", a spus Meleşcanu.El a ţinut să precizeze că memorandumul aprobat în Guvern pe tema Ierusalim nu este un document secret, "ci un document, scrie pe el: nu include informaţii cu caracter public"."Deci s-a discutat la documente confidenţiale, fără niciun fel de alte probleme", a spus Meleşcanu.Întrebat cine şi-a asumat memorandumul, ministrul a spus: "Tot ce este de Ministerul de Externe este asumat de mine, chiar dacă nu l-am semnat, pentru că eram într-o vizită în Libia în momentul respectiv, e asumat de mine şi este o iniţiativă a Ministerului de Externe de a încerca să înţelegem, să gestionăm acest proces". AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)