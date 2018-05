CSA Steaua învinsă în ultimul meci din Liga Campionilor la polo

21:10

Vă rugăm să ne spuneți ce este indemnizația socială pentru pensionari, ce valoare are și cine are dreptul s-o primească. (Aurel Mija, Sibiu) RĂSPUNS: Indemnizația socială pentru pensionari e definită în OUG nr. 6/2009 și se acordă astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puțin această valoare (s-a și numit, […]